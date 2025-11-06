Η ΔΥΠΑ διοργανώνει «Ημέρα Καριέρας» με 1.000+ θέσεις εργασίας στα Ιωάννινα

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) δίνει νέες ευκαιρίες απασχόλησης στους πολίτες της Ηπείρου, διοργανώνοντας το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 στα Ιωάννινα την 47η «Ημέρα Καριέρας», έναν θεσμό που ενώνει ανθρώπους και δημιουργεί προοπτικές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Du Lac Congress Center & Spa (Κ. Παπούλια & Ίκκου, Τ.Κ. 452 21), από τις 10:00 έως τις 18:00, με τη συμμετοχή περισσότερων από 30 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας και αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης για πάνω από 1.000 διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά εκπροσώπους εταιρειών, να παραδώσουν το βιογραφικό τους και να πραγματοποιήσουν επιτόπιες συνεντεύξεις εργασίας, αυξάνοντας τις πιθανότητες άμεσης πρόσληψης.

Η είσοδος είναι δωρεάν, ενώ η δήλωση συμμετοχής γίνεται μέσω της πλατφόρμας εδώ.

Workshops για υποψηφίους

Παράλληλα, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα πραγματοποιήσουν διαδραστικά workshops, ανοιχτά για το κοινό, με τα εξής θέματα:

Δημιουργία αποτελεσματικού βιογραφικού σημειώματος.

Προετοιμασία για επαγγελματική συνέντευξη.

Ανάπτυξη επιτυχημένης επιχειρηματικής ιδέας.

Οι εγγραφές θα γίνονται επί τόπου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Τα εργαστήρια προσφέρουν πολύτιμα εργαλεία για όσους επιθυμούν να ενισχύσουν το επαγγελματικό προφίλ τους ή να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.

Ενημέρωση και υποστήριξη από τη ΜΕΜΜΕ

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) της ΔΥΠΑ θα ενημερώνουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για τις θέσεις εργασίας, καθώς και για τα ενεργά προγράμματα και τις δράσεις στήριξης της απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ εδώ.

Χρήσιμες πληροφορίες

Αναλυτικά οι θέσεις εργασίας και η λίστα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν βρίσκονται στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ εδώ.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο εδώ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τη διασύνδεση των πολιτών με την αγορά εργασίας, δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης σε κάθε περιοχή της χώρας.