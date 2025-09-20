Η Athens Flying Week 2025 ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία χαρίζοντας σε χιλιάδες θεατές μια μοναδική αεροπορική εμπειρία.

Περισσότεροι από 60.000 φίλοι του Airshow πήγαν το Σαββατοκύριακο 6 & 7 Σεπτεμβρίου στην Αεροπορική Βάση της Τανάγρας και είδαν από κοντά σύγχρονα και ιστορικά αεροσκάφη σε ελιγμούς που κόβουν την ανάσα, γνώρισαν Έλληνες και ξένους πιλότους και τεχνικούς, φωτογραφήθηκαν μαζί τους και γνώρισαν την αεροπορική ιδέα μέσα από την πολεμική, την πολιτική και τη γενική αεροπορία.

Χρονιά ρεκόρ

Η φετινή διοργάνωση έσπασε ρεκόρ παρακολούθησης από τα ψηφιακά μέσα και τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, από όπου περισσότεροι από 150.000 φίλοι της Athens Flying Week παρακολούθησαν το αγαπημένο τους Airshow! Ρεκόρ, όμως, σημείωσε και η συμμετοχή των Spotters και των δημοσιογράφων που ήρθαν από κάθε γωνιά του πλανήτη για να καλύψουν το event και να απαθανατίσουν τα εντυπωσιακά αεροσκάφη με το υπέροχο ελληνικό τοπίο.

Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Καναδάς, ΗΠΑ, Βραζιλία, Αργεντινή, Κίνα, Ινδονησία, Πακιστάν, Ινδία και Σαουδική Αραβία είναι ορισμένες μόνο από τις χώρες από τις οποίες θεατές και δημοσιογράφοι ήρθαν στην Athens Flying Week 2025, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα Airshow της Ευρώπης.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, που φωτογραφίες από τα αεροσκάφη με φόντο τα μαγευτικά ελληνικά τοπία κάνουν τον γύρο του κόσμου μετά από κάθε Athens Flying Week, ενισχύοντας την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό και συμβάλλοντας στην αύξηση των τουριστικών αφίξεων στη χώρα μας! Η Ελλάδα εξάλλου, αναδεικνύεται σε ιδανικό προορισμό για τον θεματικό τουρισμό, μέρος του οποίου είναι και ο αεροπορικός τουρισμός και κατ’ επέκταση τα Airshows!

Θέαμα στον αέρα

Στο πτητικό σκέλος, αεροσκάφη επιδείξεων μεμονωμένα ή σε σχηματισμούς μάγεψαν μικρούς και μεγάλους θεατές που βρέθηκαν στην αεροπορική βάση της Τανάγρας το Σαββατοκύριακο 6 & 7 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας τους μια μοναδική και πρωτόγνωρη αεροπορική εμπειρία που θα θυμούνται για όλη τους τη ζωή!

Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της Athens Flying Week ήταν η πτήση επίδειξης των θρυλικών F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας, για την οποία, θεατές από κάθε γωνιά του κόσμου, ήρθαν στην Τανάγρα με σκοπό να απαθανατίσουν ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα!

Εξίσου συγκινητική ήταν η ανταπόκριση του κόσμου στην πτήση των ιστορικών αεροσκαφών, του T-6 Harvard και του Spitfire, τα οποία πέταξαν μεμονωμένα αλλά και σε εντυπωσιακούς σχηματισμούς με σύγχρονα εκπαιδευτικά και τζετ αεροσκάφη, μεταφέροντας τους χιλιάδες θεατές στην εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η Athens Flying Week κατάφερε και μια παγκόσμια πρωτοτυπία, με το ιστορικό Τ-6 Harvard να πετά μαζί με τη νεότερη «εκδοχή» του, το Τ-6 Texan II.

Από τις πλέον εντυπωσιακές συμμετοχές της Athens Flying Week 2025 ήταν το γαλλικό Rafale Solo Display που άφησε τους πάντες έκπληκτους με τις μοναδικές πτητικές ικανότητες του αεροσκάφους αλλά και του χειριστή του. Μία ακόμη «πρωτιά» του φετινού Airshow ήταν και το συγχρονισμένο display των δύο ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού, του ΜΗ-60 Romeo και του S-70 Aegean Hawk, που έκλεψε τα βλέμματα και τα φλας των φωτογράφων.

Οι φίλοι της Athens Flying Week γέμισαν με υπερηφάνεια και από τη μοναδική επίδειξη δυνατοτήτων της «Εθνικής Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων» του τρομερού F-16 ΖΕΥΣ της Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία πέταξε στην Τανάγρα με αεροσκάφος Block 30! Σε μια μοναδική επίδειξη δυνατοτήτων το αεροσκάφος και οι χειριστές του μάγεψαν το ενθουσιώδες κοινό της Athens Flying Week 2024 καθώς ο «ΖΕΥΣ» επέστρεψε με ένα ανανεωμένο και άκρως εντυπωσιακό πρόγραμμα, χαρίζοντας αξέχαστες στιγμές έντασης και συγκίνησης στους θεατές!

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή του Τ-6 ΔΑΙΔΑΛΟΣ, του μοναδικού Solo Display στον κόσμο με τον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους, που κάθε χρόνο κερδίζει την αγάπη των θεατών για το εξαιρετικό του πρόγραμμα αλλά και τον υπέροχο διάκοσμο του! Το κοινό ενθουσίασε και το ολοκληρωμένο display των νέων εκπαιδευτικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας Μ-346 που απέδειξαν γιατί συγκαταλέγονται στα καλύτερα αεροσκάφη παγκοσμίως!

Από την αεροπορική επίδειξη δεν έλειπαν τα Mirage 2000-5 και τα Rafale της 114 Πτέρυγας Μάχης που είναι και ο οικοδεσπότης της Athens Flying Week όλα αυτά τα χρόνια καθώς και τα F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας που πέταξαν σε σενάριο Renegade μαζί με το ΑΣΕΠΕ και το C-130! Εντυπωσιακό «παρών» έδωσαν και όλα τα πτητικά μέσα, αεροπλάνα και ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας, του Πολεμικού Ναυτικού και του Στρατού Ξηράς όπως και η εντυπωσιακή επίδειξη ικανοτήτων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ που εκτέλεσε ένα δυναμικό τακτικό σενάριο, ενώ, όπως κάθε χρόνο, την Athens Flying Week άνοιξαν οι αλεξιπτωτιστές της Hellenic Skydivers με άλμα ελευθέρας.

Η ανακοίνωση των διοργανωτών

Σε ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές αναφέρουν: “Η Athens Flying Week 2025 πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Δένδια, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο Δημοσθένη Γρηγοριάδη για την ειλικρινή στήριξη και τη βοήθεια που παρείχε στη διοργάνωση και της φετινής Athens Flying Week, τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα, τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη και φυσικά, τους οικοδεσπότες μας, την 114 Πτέρυγα Μάχης της Τανάγρας για την υπέροχη φιλοξενία των πληρωμάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και την υποστήριξη που παρείχε για μία ακόμη φορά στην ομάδα της Athens Flying Week, χωρίς την οποία δεν θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε το Airshow.

Συνδιοργανωτής και συνοδοιπόρος μας στην επιτυχία και φέτος, υπήρξε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός. Θα θέλαμε ακόμη να ευχαριστήσουμε για την παρουσία του και την υποστήριξη του τον Περιφερειάρχη Αττικής Νικόλαο Χαρδαλιά.

Ευχαριστήσουμε τον Πλατινένιο μας Χορηγό, την Aegean που στήριξε τις προσπάθειες μας με τη συνέπεια και την αξιοπιστία της, τους Χρυσούς Χορηγούς μας, την ΕΑΒ και τη Lockheed Martin που βρέθηκαν και φέτος στο πλευρό μας, τους Ασημένιους Χορηγούς, το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και τον ΕΟΤ για την πολύτιμη προσφορά τους και τους Χάλκινους Χορηγούς μας, Aviodream, Volvo και Airbus για την αμέριστη συμπαράσταση τους.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μας, Hotel Grande Bretagne, Grand Hyatt Athens και Athenaum Intercontinental Athens για τη φιλοξενία των πληρωμάτων και στους υποστηρικτές μας, AirBP, Thales και το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ηρακλείου.

Θα θέλαμε ακόμη να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς επικοινωνίας, ΕΡΤ, Πρώτο Πρόγραμμα, ΕΡΑ ΣΠΟΡ, Η Καθημερινή και Πτήση, τη more.com αλλά και τον όμιλο ΒΕΝΕΤΗ που ανέλαβε την τροφοδοσία των χιλιάδων θεατών που κατέκλυσαν τους χώρους της Athens Flying Week!

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Podimatas Audiovisual, την PPDA, την Upbeat, την Elit Language Services, την HAPCO και τον SETE.

Ευχαριστούμε όλους τους πιστούς φίλους της Athens Flying Week που πλημμύρισαν με εκατομμύρια like το Facebook και το Instagram της διοργάνωσης και συνεχίζουν να μοιράζονται τις φωτογραφίες και τα video τους σε όλα τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης!