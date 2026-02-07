Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα επεισόδια στο ΑΠΘ – Ελεύθεροι οι 313 προσαχθέντες, εξηγήσεις ζητάει το υπουργείο

Στα σοβαρά επεισόδια που συνέβησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/2) στο ΑΠΘ αναφέρθηκε με ανακοίνωση της η ΕΛΑΣ.

Άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εξήλθαν, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, αιφνιδιαστικά και διαδοχικά, κατά ομάδες, από χώρους του Α.Π.Θ. και στο ύψος της συμβολής των οδών Εγνατία με Γ’ Σεπτεμβρίου, επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας εναντίον τους μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών (μολότοφ), αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης .

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας «αποτέλεσμα των σφοδρών επιθέσεων με μολότοφ ήταν ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, ο οποίος εισήχθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα.

Για την αποκλιμάκωση και την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αναγκαία χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι Εισαγγελικές και Πρυτανικές Αρχές.

Παράλληλα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προσήχθησαν 313 άτομα με τη διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη».

Για όλους τους προσαχθέντες, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους και αποχώρησαν.

Ζητάει εξηγήσεις το υπουργείο για το πάρτι στο ΑΠΘ

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο αναφέρει ότι «έχει ζητήσει άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και και από τις αστυνομικές αρχές σχετικά με:

• Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

• Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

• Τον ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστήμιου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

• Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων

• Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25. Η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια.

Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν. Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων», καταλήγει ακόμη το υπουργείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Δεν δώσαμε άδεια για πάρτι” λέει η Πρυτανεία

Ανακοίνωση για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου έξω από το ΑΠΘ, που είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυνομικός και να προκληθούν φθορές σε ΙΧ, εξέδωσαν οι Πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου. Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομία προχώρησε σε 309 προσαγωγές.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για εξτρεμιστικά στοιχεία, ενώ όσον αφορά τα δημοσιεύματα για παροχή άδειας για την πραγματοποίηση του πάρτι, αναφέρουν ότι δεν είναι αληθή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του πανεπιστημιακού campus, με τη συνεργασία ομοϊδεατών τους που βρέθηκαν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Σχολή ήταν ανοικτή λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων, επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Τα δημοσιεύματα για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση πάρτι δεν είναι αληθή, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο.

Οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια».