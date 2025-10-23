Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη;
Γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω την Κυριακή 26 Οκτωβρίου

Στις 04:00 τα ρολόγια γυρίζουν πίσω στις 03:00

Γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω την Κυριακή 26 Οκτωβρίου
Τα ξημερώματα της Κυριακής, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 19ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα.

