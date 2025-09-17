Γκόγκα Λεντιάν: Ο “ήρωας του Άραχθου” έλαβε τιμητικά την ελληνική ιθαγένεια (βίντεο)

Ειδική τελετή, κατά την οποία απονεμήθηκε τιμητικά η ελληνική ιθαγένεια στον Γκόγκα Λεντιάν, τον “ήρωα του Άραχθου“, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Γκόγκα Λεντιάν έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη ενώπιον του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Δημήτρη Κάρναβου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γκόγκα Λεντιάν τον Ιούνιο του 2025 έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο για να σώσει δύο παιδιά από τα ορμητικά νερά του ποταμού Άραχθου, πράξη αυτοθυσίας που αποτελεί παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού.

«Σε ευχαριστούμε για αυτά που έκανες, το αξίζεις και με το παραπάνω», τόνισε ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά την ορκωμοσία.