Γιώργος Παπαδάκης: Συγκλόνισε ο επικήδειος του Στρατή Λιαρέλλη – “Μεγαλούργησε στην τηλεόραση χωρίς να αλλάξει, Γιωργάρα στο καλό”

Μέσα σε κλίμα ανείπωτου πόνου και βαθιάς συγκίνησης αποχαιρέτησαν σήμερα Πέμπτη 8/1 συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι τον Γιώργο Παπαδάκη, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών την περασμένη Κυριακή, ύστερα από ανακοπή καρδιάς.

Η λιτή και σεμνή τελετή έγινε στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, όπου βρέθηκε πλήθος κόσμου, προκειμένου να πει το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο δημοσιογράφο και παρουσιαστή, που έγραψε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση με την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η οποία προβαλλόταν επί 34 χρόνια με τον ίδιο στο τιμόνι από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Η σύζυγός του, οι τρεις γιοι του, οι συγγενείς, οι φίλοι, οι συνάδελφοι, αλλά και όσοι βρέθηκαν στη Ριτσώνα ήταν συντετριμμένοι, μη μπορώντας να πιστέψουν ότι έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή ο αγαπημένος του Γιώργος.

Ο συγκινητικός επικήδειος του Στρατή Λιαρέλλη

Τον ένα και μοναδικό επικήδειο εκφώνησε ο στενός φίλος του Γιώργου Παπαδάκη και εντεταλμένος σύμβουλος του Antenna Group, Στρατής Λιαρέλλης.

Ο κ. Λιαρέλης έκανε λόγο για «έναν τεράστιο άνθρωπο και έναν ανιδιοτελή χαρακτήρα», προσθέτοντας ότι «δεν βρισκόμαστε για να αποχαιρετήσουμε απλά έναν δημοσιογράφο έναν φίλο έναν αδερφό, έναν πατέρα και έναν σύζυγο.

Όπως είπε, «ο Γιώργος ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου, δίκαιος ευθύς αληθινός καθαρός έντιμος και κυρίως ανθρώπινος.

Μοναδικό κριτήριο σε όλη του τη ζωή ήταν να υπερασπιστεί την αλήθεια με κάθε κόστος, να είναι δίπλα στους αδύναμους και τους αδικημένους. Δεν υπολόγισε τίποτα, αρκεί να εκτελούσε το καθήκον, δεν φοβόταν τίποτα.

Με απλά λόγια και πράξεις ουσιαστικές η παρουσία του ενέπνευσε διαχρονικά σεβασμό και αγάπη σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.

Ήταν άνθρωπος που δεν δίστασε να θίξει κακώς κείμενα που δεν φοβήθηκε να ανοίξει θέματα ταμπού για την κοινωνία όταν κανείς δεν φανταζόταν ότι μπορούσε να τα ανοίξει.

Ήταν τίμιος, καλοσυνάτος, στήριγμα προς όλους, ένα τηλέφωνο, ένα νεύμα, ένα κλείσιμο του ματιού αρκούσε για να είναι παρών».

«Έχουν ειπωθεί πολλά για τις δημοσιογραφικές του αξίες για την προσφορά του στην κοινωνία και κυρίως γι’ αυτό που τον ίδιο άρεσε ότι είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας.

Αυτό που είναι γεγονός είναι ότι ο Γιώργος δημιούργησε μια σχολή σκέψης, ένα πρότυπο προσωπικής συμπεριφοράς που αποτελεί οδηγό για ολόκληρες γενιές σε έναν χώρο δηθενιάς ψέματος και κίβδηλων συμπεριφορών ο Γιώργος ήταν μια όαση πιθανότατα μια μοναχική όαση.

Η παρακαταθήκη του Γιώργου παραμένει αδιαβάθμιτη. Αφενός γιατί δεκάδες για να μην πω εκατοντάδες συνεργάτες που λειτουργούν ακόμα στην τηλεόραση αλλά κυρίως γιατί μεγαλούργησε στην τηλόραση χωρίς να αλλάξει παραμένοντα πάντα ο Παπαδάκης. Το μυστικό της επιτυχίας ήταν η ειλικρίνεια και η αυθεντικότητα. Ο Γιώργος ήταν ο ίδιος στο γυαλί, έξω από το γυαλί, στο σπίτι του, στο ούζο με τους φίλους του, αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας του που πολλοί δεν μπόρεσαν να καταλάβουν, ήταν η αγάπη για όλα αυτά που έκανε και τα έκανε αγόγγυστα» πρόσθεσε ο Στρατής Λιαρέλλης και συνέχισε:

«Φυσικά ήταν κολώνα του για να μην πω το πάθος του για την οικογένεια του την αγαπημένη του Τίνα, τον Κωνσταντή τον Φοίβο τον Ιάσωνα τα εγγόνια του. Όποιος μιλούσε έστω για ένα λεπτό με τον Γιώργο για την οικογένειά του καταλάβαινε τι σήμαινε γι’ αυτόν.

Η απώλεια του είναι ένα δυσαναπλήρωτο κενό για το δεύτερο σπίτι του τον ΑΝΤ1 με τον οποίο συνεργάστηκε για 37 χρόνια όταν ο Μίνωας Κυριακού αποφάσισε να ανοίξει το ραδιόφωνο του ΑΝΤ1.

Είναι βέβαιο ότι τώρα εκεί ψηλά θα συζητούν οι δύο τους όπως πάντα με ένταση με καβγά με χιούμορ και θα βρουν κάποιον να του κάνουν πλάκα. Θα γελούν.

Για όλους εμάς τους συναδέλφους δεν θα ξεχαστεί ποτέ ο Γιώργος. Οι τεχνικοί μου ζήτησαν να δηλώσω κάτι που ισχύει για όλους τους υπάλληλους του ΑΝΤ1 που λένε καλά λόγια γιατί ο Γιώργος τους αντιμετώπιζε όλους ισότιμα.

Ο Θοδωρής Κυριακού με τον οποίο συμπορέυτηκε για 30 χρόνια, τα στελέχη του ΑΝΤ1 και όλοι μας υποκλινόμαστε με σβεασμό και αγάπη στον Γιώργο.

Γιώργο, κάθε ημέρα ο κόσμος άκουγε επί 10ετιες μια ζεστή καλημέρα από σένα, σήμερα όλοι λέμε καλό παράδεισο

Για μένα ήταν αδελφός στάθηκα τυχερός που με τίμησε με τη φιλία του, βίωσα καταστάσεις που δεν μπορούν να περιγραφο9ύν ξέρω από πρώτο χέρι το ήθος τις αξίες και τον χαρακτήρα του.

Γιωργάρα στο καλό».

Ποιοι έδωσαν το παρών στη Ριτσώνα

Εκτός από τον Στρατή Λιαρέλλη, στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας βρέθηκε και ο πρόεδρος του ομίλου Ant1, Θοδωρής Κυριακού, με την σύζυγό του.

Λίγη ώρα αργότερα, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας έφτασαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός

Από πλευράς ΠΑΣΟΚ, πήγαν ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης και ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς.

Στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη πήγε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Το «παρών» έδωσαν επίσης ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, οι δημοσιογράφοι Βαγγέλης Γιακουμής και Νίκος Ρογκάκος, ο Παναγιώτης Στάθης, ο πρώην υπουργός Νίκος Σηφουνάκης, η ευρωβουλευτής της ΝΔ Ελεονώρα Μελέτη, ο Γιώργος Καραμέρος, ο εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος και ο δήμαρχος ΦΙλοθέης Ψυχικού, Χαράλαμπος Μπονάτσος και πολλοί άλλοι.

Επίσης, στη Ριτσώνα βρέθηκαν ο Γιάννης Λάτσιος με την Ελένη Μενεγάκη, η Λόλα Νταϊφά και πολλοί άλλοι.