Γιώργος Παπαδάκης: Η Ελλάδα αποχαιρετά τον “πατριάρχη” της πρωινής ζώνης – Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας η τελετή

Τον Γιώργο Παπαδάκη, τον “πατριάρχη” της πρωινής ζώνης, που άλλαξε τα τηλεοπτικά δεδομένα και έγραψε ιστορία με την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” αποχαιρετούν σήμερα Πέμπτη 8/1 συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και ολόκληρη η Ελλάδα.

Η λιτή τελετή θα γίνει στις 10:30 στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, με τη σύγυζό του Τίνα Παπαδέλη, τους τρεις γιους του και τους υπόλοιπους συγγενείς του σπουδαίου δημοσιογράφου και παρουσιαστή να είναι συντετριμένοι.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό, τον μοναδικό επικήδειο θα εκφωνήσει ο διευθυντής ειδήσεων του ΑΝΤ1, Στρατής Λιαρέλλης.

Έξω από το αποτεφρωτήριο, όσο και μέσα στην αίθουσα της τελετής, επικρατεί βουβός πόνος και απέραντη θλίψη. Το παρών δίνουν πολιτικοί, δημοσιογράφοι κλπ, ενώ στεφάνια έχουν στείλει πολλοί ανάμεσά τους και ο πρωθυπουργός. NDPPHOTO NDPPHOTO NDPPHOTO

Με αφορμή τη σημερινή τελετή, η οικογένεια έχει ζητήσει αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς: «Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Τράπεζα: Alpha Bank ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379 Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι», «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Τράπεζα: Alpha Bank ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962 Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με ευγένεια, η οικογένεια του σπουδαίου παρουσιαστή και δημοσιογράφου ζήτησαν σεβασμό και διακριτικότητα από τα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους, προκειμένου να μην υπάρξουν πλάνα από αυτή τη πολύ δύσκολη στιγμή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής 4/1 σε ηλικία 74 ετών, με την είδηση του θανάτου του να βυθίζει στο πένθος την οικογένειά του και ολόκληρο το πανελλήνιο.

Ο “βασιλιάς” της πρωινής ενημέρωσης υπέστη βαρύ έμφραγμα την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι του στο Κολωνάκι και άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαϊκό, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο, δεν τα κατάφεραν.