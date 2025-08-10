Γέρακας: 46χρονος ανθυπασπιστής αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει – Βρέθηκε μεγάλο οπλοστάσιο στο σπίτι του

Τέλος στην ζωή επιχείρησε να βάλει 46χρονος ανθυπασπιστής στη περιοχή του Γέρακα, πριν από μερικές ημέρες και συγκεκριμένα την περασμένη Δευτέρα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Αστυνομία, στο σπίτι του 46χρονου εντοπίστηκε ολόκληρο οπλοστάσιο. Ο 46χρονος που υπηρετούσε στη σχολή πυροβολικού, τηλεφώνησε το απόγευμα της Δευτέρας 4 Αυγούστου από το σπίτι του σε μία φίλη του, λέγοντας της ότι ήθελε να αυτοκτονήσει.

Μετά από λίγη ώρα της τηλεφώνησε ξανά λέγοντάς της ότι θα έκοβε τις φλέβες του. Η ίδια έσπευσε έπειτα στο σπίτι του 46χρονου και τον βρήκε μέσα στα αίματα καθώς ο ίδιος είχε αυτοτραυματιστεί και τον μετέφερε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Τρεις μέρες μετά ο 46χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ προκειμένου να χειρουργηθεί στο χέρι του και νοσηλεύτηκε εκεί.

Πώς ανακαλύφθηκε το οπλοστάσιο στο σπίτι του

Την επόμενη ημέρα, στις 8 Αυγούστου, ενημερώθηκε η αστυνομία για το περιστατικό και ο 46χρονος μέσα από το νοσοκομείο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον διοικητή του τμήματος της Παλλήνης έτσι ώστε να παραδώσει μέσω της κόρης του, τα τρία όπλα τα οποία κατείχε νόμιμα, καθώς έπρεπε να αφαιρεθούν λόγω της απόπειρας αυτοκτονίας στην οποία προέβη.

Όταν ο διοικητής του ανέφερε ότι θα πήγαινε μαζί με την κόρη του, ο ίδιος προσπάθησε να αποφύγει την παρουσία των Αρχών σπίτι του, επιμένοντας ότι τα όπλα θα τα παρέδιδε η κόρη του. Μάλιστα φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι ως στρατιωτικός, στο σπίτι του έχει και άλλα πράγματα και δεν ήθελε να χάσει τη δουλειά του.

Κατά την επικοινωνία τους, ο 46χρονος ανέφερε ότι έχει όπλα airsoft, κράνος και αλεξίσφαιρα.

Έπειτα, ο 46χρονος επικοινώνησε ξανά τηλεφωνικά με τον διοικητή λέγοντας του ότι μίλησε με την κόρη του και του είπε ότι θα πάει η αστυνομία να κάνει έρευνα στο σπίτι του. Ρωτούσε επίμονα αν θα γινόταν έρευνα στο σπίτι του λέγοντας παράλληλα ότι είχε αγχωθεί

Γέρακας: Τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκε ολόκληρο οπλοστάσιο.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν: πυροβόλο όπλο με προσαρτημένη διόπτρα και αορτήρα, πυροβόλο όπλο με μία γεμιστήρα μέσα σε βαλιτσάκι, πυροβόλο όπλο με 2 γεμιστήρες και προσαρτημένο φακό μέσα σε βαλιτσάκι, ενα αεροβόλο πιστόλι, άνευ αριθμού, με μία γεμιστήρα και προσαρτημένο φακό, ένα αεροβόλο πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, άνευ αριθμού με προσαρτημένη διόπτρα μάρκας και αορτήρα, 1 αεροβόλο πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, με προσαρτημένη διόπτρα φακό και αορτήρα, 511 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, τέσσερεις διαφανείς γεμιστήρες για 9mm, τέσσερεις γεμιστήρες για πολεμικό τυφέκιο G3, γεμιστήρες μεταλλικές για αγνώστου τύπου όπλο, τρεις πλαστικές γεμιστήρες για αεροβόλο όπλο, τρία μαχαίρια στρατιωτικού τύπου και ένα κοπίδι.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης έναν ασύρματο, ένα σετ ακουστικών, ένα ζευγάρι μαύρες χειροπέδες, ένα γκλοπ μαύρο πλαστικό και ένα μεταλλικό πτυσσόμενο καθώς και δύο λαβές πλαστικές για πιστόλι, τρεις λαβές για πολεμικό όπλο, μία διόπτρα, δύο υφασμάτινες θήκες για γεμιστήρα, ένα κουτί παπουτσιών το οποίο περιείχε πιστολοειδή λαβή όπλου πολεμικού τυφεκίου G3, ελατήριο από G3, αορτήρα , σκοπευτικό από G3 και διάφορα μεταλλικά μέρη από G3.

Τέλος εντοπίστηκε και ένα κουτί με μία πλαστική λαβή πολεμικού τυφεκίου και είδη καθαρισμού όπλων, 1 κουτί μαύρο με μία πλαστική λαβή πιστολιού και τρία πλαστικά αντικείμενα.

Σε βάρος του 46χρονου από τον Γέρακα σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου «Περί Όπλων» ενώ στις 08/08/2025 μεταφέρθηκε από το ΚΑΤ στο 414 Στρατιωτικό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στην Πεντέλη για περαιτέρω νοσηλεία, ωστόσο η στρατιωτική εισαγγελέας διέταξε να αφεθεί ελεύθερος.