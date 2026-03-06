Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Διασώθηκαν συνολικά 103 μετανάστες σε δυο λέμβους

Συναγερμός στις Αρχές

Γεράσιμος Λυμπέρης

Συναγερμός σήμανε ξανά στο Λιμενικό Σώμα μετά από νέα ύπαρξη μεταναστών σε δυο λέμβους ανοικτά της Γαύδου.

Συγκεκριμένα, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 35 και 68 μετανάστες σε δυο λέμβους με τη συμμετοχή 1 Ν.Γ, 1 ΠΛΣ και 1 εναέριου μέσου της δύναμης FRONTEX και 3 παραπλέοντων πλοίων στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Οι αλλοδαποί μεταφέρονται με το ΠΛΣ στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

ΕΛΛΑΔΑ

