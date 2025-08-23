Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Δύο νεαροί συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρησμού

Τους εντόπισαν να ρίχνουν πετρέλαιο σε θάμνους

Φθιώτιδα: Δύο νεαροί συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρησμού
EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Δύο νεαροί συνελήφθησαν στη Φθιώτιδα για απόπειρα εμπρησμού, αφού εντοπίστηκαν να ρίχνουν πετρέλαιο σε θάμνους σε χωράφι της περιοχής Βαρδατών – Κρικέλλου. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (22/08/2024), σε ημέρα υψηλού κινδύνου για πυρκαγιές με θερμοκρασία κοντά στους 40 βαθμούς και ισχυρούς νοτιοδυτικούς ανέμους.

Τους δράστες αντιλήφθηκε τυχαία κάτοικος της περιοχής και ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία μετά από αναζητήσεις τους εντόπισε και τους συνέλαβε, αξιοποιώντας στοιχεία όπως ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ