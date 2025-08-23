Φθιώτιδα: Δύο νεαροί συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρησμού
Τους εντόπισαν να ρίχνουν πετρέλαιο σε θάμνους
Δύο νεαροί συνελήφθησαν στη Φθιώτιδα για απόπειρα εμπρησμού, αφού εντοπίστηκαν να ρίχνουν πετρέλαιο σε θάμνους σε χωράφι της περιοχής Βαρδατών – Κρικέλλου. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (22/08/2024), σε ημέρα υψηλού κινδύνου για πυρκαγιές με θερμοκρασία κοντά στους 40 βαθμούς και ισχυρούς νοτιοδυτικούς ανέμους.
Τους δράστες αντιλήφθηκε τυχαία κάτοικος της περιοχής και ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία μετά από αναζητήσεις τους εντόπισε και τους συνέλαβε, αξιοποιώντας στοιχεία όπως ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου τους.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις