Φωτιές στην Ελλάδα: Επιδότηση προσωρινής στέγασης 300 έως 500 ευρώ για τους πυρόπληκτους

Ενεργοποιείται από τη γενική γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής το σχήμα της επιχορήγησης της προσωρινής στέγασης των πολιτών των οποίων επλήγη η πρώτη κατοικία από τις πυρκαγιές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2023, αμέσως μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και χορήγησης της στεγαστικής συνδρομής, θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης, με τη μορφή επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης, σε όσους η κύρια και μόνιμη κατοικία τους υπέστη βλάβες από την πυρκαγιά και χαρακτηρίστηκε από τα κλιμάκια της γενικής διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ως προσωρινά – μέχρι την επισκευή – ακατάλληλη για χρήση («κίτρινη») ή επικίνδυνη για χρήση («κόκκινη»).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με όλους τους αρμόδιους, προχώρησε στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη φιλοξενία των πολιτών σε ανάγκη λόγω των πυρκαγιών του Ιουλίου του 2023, αλλά και για τη στέγαση, στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής, των πολιτών των οποίων οι κατοικίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την πρώτη στιγμή λειτούργησε από την γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ένας μηχανισμός φιλοξενίας των πολιτών σε ανάγκη λόγω των πυρκαγιών, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και τις κατά τόπους ενώσεις ξενοδόχων, τους δήμους και τις Περιφέρειες των πληττόμενων από τις πυρκαγιές περιοχών. Στο πλαίσιο του εν λόγω μηχανισμού, κατά τις πρώτες ημέρες φιλοξενήθηκαν σε συνεργαζόμενα ξενοδοχεία, περισσότεροι από 300 πολίτες.

Αναφορικά με τη διαδικασία των αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, τα αρμόδια κλιμάκια έχουν προχωρήσει τη διαδικασία, με αποτέλεσμα στους δήμους Σαρωνικού, Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, Μεγαρέων και Μάνδρας – Ειδυλλίας ο συνολικός αριθμός των καταγραφών των ζημιών σε κτίρια (κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, αποθήκες, στάβλους, κλπ) να έχει ανέλθει στις 197 περιπτώσεις, εκ των οποίων 68 χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα για χρήση («κόκκινο»), 64 χαρακτηρίζονται ως προσωρινά – μέχρι να επισκευαστούν – ακατάλληλα για χρήση («κίτρινα») και 65 χαρακτηρίζονται ως κατάλληλα για χρήση με ανάγκη μικρών επισκευών («πράσινα»). Πρόκειται για αυτοψίες και καταγραφές, για τις οποίες έχουν ενημερωθεί οι ενδιαφερόμενοι πολίτες.

Η επιδότηση προσωρινής στέγασης χορηγείται στους δικαιούχους, ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας που διέμεναν στην πληγείσα κατοικία, θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ το μήνα και θα δίδεται έως 2 χρόνια στους ιδιοκτήτες και για 6 μήνες στους ενοικιαστές. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, εντός 3 μηνών από την έκδοση της σχετικής απόφασης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής για τη χορήγηση της επιδότησης, επιλέγοντας, είτε την επιδότηση ενοικίου, είτε την επιδότηση συγκατοίκησης – η εκδοχή αυτή αφορά τις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος φιλοξενείται σε κατοικία συγγενικού ή φιλικού προσώπου για τις παραπάνω χρονικές περιόδους.

Τέλος, όπως σημειώνει το υπουργείο, ως ημερομηνία έναρξης της επιδότησης ορίζεται, είτε η ημερομηνία έναρξης της συγκατοίκησης, είτε η ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης που αναγράφεται στην απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και αφορά στη μίσθωση της νέας κατοικίας.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το σχήμα της επιδότησης της προσωρινής φιλοξενίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο 213 1331223.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Τζίνα Ντρούλις: Πότε και που θα γίνει η κηδεία της

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον Ολυμπιακό ως το 2026 ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης