Φωτιά τώρα στις Γίδες Άνδρου
Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα
Φωτιά ξέσπασε σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής στις Γίδες Άνδρου σημαίνοντας συναγερμό.
Συγκεκριμένα η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε χορτολιβαδική έκταση από τις Γίδες μέχρι το μοναστήρι της Αγιάς.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γίδες Άνδρου. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. Συνδρομή από εθελοντές #πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 16, 2023
Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Συνδρομή από εθελοντές #πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.
