Φωτιά τώρα στις Γίδες Άνδρου

Φωτιά ξέσπασε σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής στις Γίδες Άνδρου σημαίνοντας συναγερμό.

Συγκεκριμένα η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε χορτολιβαδική έκταση από τις Γίδες μέχρι το μοναστήρι της Αγιάς.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γίδες Άνδρου. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. Συνδρομή από εθελοντές #πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 16, 2023

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Συνδρομή από εθελοντές #πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

