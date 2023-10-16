ΔΕΘ: Πώς κρίνετε τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός; Ψήφισε Εδώ
ΔΕΘ: Πώς κρίνετε τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στις Γίδες Άνδρου

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα

DEBATER NEWSROOM

Φωτιά ξέσπασε σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής στις Γίδες Άνδρου σημαίνοντας συναγερμό.

Συγκεκριμένα η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε χορτολιβαδική έκταση από τις Γίδες μέχρι το μοναστήρι της Αγιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Συνδρομή από εθελοντές #πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

