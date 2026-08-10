Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής: Εκκενώθηκε ο Άγιος Στυλιανός – Κάηκαν κτηνοτροφικές μονάδες (βίντεο)

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 08.00 το πρωί σήμερα, 10 Αυγούστου 2026, στον Κουβαρά Αττικής. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την πυροσβεστική, η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση σε μια πλαγιά κοντά στον οικισμό Άγιο Στυλιανό. Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι που κατευθύνουν τις φλόγες προς τον οικισμό, γι’ αυτό εκδόθηκε ένα πρώτο μήνυμα από το 112 για ενημέρωση των πολιτών, ενώ αναμένεται και δεύτερο μήνυμα για απομάκρυνση από την περιοχή.

Έγινε άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων πυρόσβεσης οι οποίες ενισχύθηκαν δύο φορές στη συνέχεια και για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 172 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 41 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία, 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης ευρωπαίων πυροσβεστών). Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Στυλιανός στον Κουβαρά Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ηςΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 15 οχήματα και 3 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2026

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο δήμος Σαρωνικού.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής και επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ August 10, 2026

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Κουβαράς της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 10, 2026

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Νέο μήνυμα από το 112

Νέο μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Άγιος Στυλιανός Κουβαρά εκδόθηκε πριν από λίγα λεπτά, καθώς η πυρκαγιά, λόγω των ισχυρών ανέμων κινείται στην πλαγιά προς τα σπίτια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στη περιοχή Αγίου Στυλιανού Κουβαρά της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής απομακρυνθείτε προς Καλύβια Θορικού. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήδη κινητοποιήθηκαν και δυνάμεις της ΕΛΑΣ για να συνδράμουν στην απομάκρυνση, ενώ, λόγω της πυρκαγιάς, η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Λαυρίου, από την συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο.

Λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Κουβαρά – Κερατέας, έχουν τεθεί σε ισχύ οι εξής κυκλοφοριακές εκτροπές:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Λεωφόρο Σουνίου, από το ύψος της Λεωφόρου Λαυρίου, με το ρεύμα κυκλοφορίας προς Άγιο Στυλιανό να εκτρέπεται.

Στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου.

Λόγω εκδήλωσης της πυρκαγιάς στην περιοχή η Τροχαία έχει προχωρήσει στην διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Λαυρίου από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Στυλιανού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκοπούλου.

Η ατμόσφαιρά στον Κουβαρά Αττικής είναι αποπνικτική, ενώ η φωτιά που ξέσπασε στις 8:30 πήρε ανησυχητικές διαστάσεις. Διάσπαρτα κτίρια και κτηνοτροφικές μονάδες που βρίσκονται στο σημείο έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ τουλάχιστον οι εγκαταστάσεις ενός εργοστασίου έγιναν στάχτη. «Η πυρκαγιά κινείται ανατολικά στον ορεινό όγκο της περιοχής και βρίσκεται σε χαράδρα» είπε μιλώντας στην ΕΡΤnews η Εκπρόσωπος Τύπου Πυροσβεστική, Έφη Παπαβραμοπούλου.