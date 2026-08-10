Νεκρή μια 74χρονη στην Σκάλα Κατερίνης

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από τη θάλασσα μια 74χρονη χθες το απόγευμα στην παραλία της Σκάλας Κατερίνης. Στη γυναίκα αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.