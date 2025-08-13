Φωτιά στην Πρέβεζα: Ήχησε ξανά το 112, εντολή εκκένωσης στην Παλαιά Φιλιππιάδα

Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην Πρέβεζα, που ξέσπασε χθες Τρίτη και έχει κυκλώσει τη Φιλιππιάδα.

Λίγο πριν από τις 11 το πρωί της Τετάρτης, εστάλη μήνυμα εκκένωσης της Παλαιάς Φιλιππιάδας στους κατοίκους της περιοχής. Στο μήνυμα δίνεται εντολή απομάκρυνσης προς τη Νέα Φιλιππιάδα.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Παλαιά Φιλιππιάδα Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς Νέα Φιλιππιάδα» έγραφε το μήνυμα. ⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Παλαιά_Φιλιππιάδα #Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς #Νέα_Φιλιππιάδα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλη Βαρθακογιάννη, τα μέτωπα της φωτιάς είναι δύο, ενώ και τα δύο κατευθύνονται στη Φιλιππιάδα.

«Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με 8 μποφόρ. Το πρώτο μέτωπο κατευθύνεται προς τους οικισμούς Ριζοβούνι και Ρωμιά, ενώ το δεύτερο προς Δρυόφυτο και Παντάνασσα. Και τα δύο μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς τη Φιλιππιάδα ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα» είπε στην πρωινή ενημέρωση.

Από το πρωί στην περιοχή κάνουν ρίψεις νερού 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ από επίγειες δυνάμεις επιχειρούν 130 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων και 47 οχήματα.

Οι ζημιές που έχουν προκληθεί είναι μεγάλες, χωρίς να είναι σαφής προς το παρόν η έκτασή τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν τα χωριά που έχουν πληγεί περισσότερο είναι η Παντάνασσα και το Δρυόφυτο.

Επίσης, σημειώνεται ότι στην Πρέβεζα έχει μεταβεί κλιμάκιο της Πυροσβεστικής όπου θα εξετάσει μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο εμπρησμού.