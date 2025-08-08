Φωτιά στην Κερατέα: Συγκλονιστικές εικόνες από τις επιχειρήσεις των εναέριων μέσων – Επιχείρησαν με αναμμένα τα φώτα πτήσης
Οι τελευταίες ρίψεις τους
Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν από τις τελευταίες ρίψεις των εναέριων μέσων στη φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα το μεσημέρι της Παρασκευής 8/8.
Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο βίντεο της ΕΡΤ τα εναέρια μέσα με αναμμένα φώτα πτήσης, για να γίνονται ορατά μεταξύ τους μέσα στον καπνό επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
