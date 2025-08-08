Φωτιά στην Κερατέα: Συγκλονιστικές εικόνες από τις επιχειρήσεις των εναέριων μέσων – Επιχείρησαν με αναμμένα τα φώτα πτήσης

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν από τις τελευταίες ρίψεις των εναέριων μέσων στη φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα το μεσημέρι της Παρασκευής 8/8.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο βίντεο της ΕΡΤ τα εναέρια μέσα με αναμμένα φώτα πτήσης, για να γίνονται ορατά μεταξύ τους μέσα στον καπνό επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.