Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Συγκλονιστικές εικόνες από τις επιχειρήσεις των εναέριων μέσων – Επιχείρησαν με αναμμένα τα φώτα πτήσης

Οι τελευταίες ρίψεις τους

Φωτιά στην Κερατέα: Συγκλονιστικές εικόνες από τις επιχειρήσεις των εναέριων μέσων – Επιχείρησαν με αναμμένα τα φώτα πτήσης
DEBATER NEWSROOM

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν από τις τελευταίες ρίψεις των εναέριων μέσων στη φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα το μεσημέρι της Παρασκευής 8/8.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο βίντεο της ΕΡΤ τα εναέρια μέσα με αναμμένα φώτα πτήσης, για να γίνονται ορατά μεταξύ τους μέσα στον καπνό επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ