Φωτιά στην Κερατέα: Πλατφόρμα προσωρινής διαμονής για πληγέντες από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης

Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος

Φωτιά στην Κερατέα: Πλατφόρμα προσωρινής διαμονής για πληγέντες από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι λειτουργεί πλατφόρμα στην οποία προσφέρει προσωρινή διαμονή πληγέντων από την φωτιά της Κερατέας.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Μπορείτε να κάνετε αίτηση εδώ

