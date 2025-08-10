Φωτιά στην Κερατέα: 16.000 στρέμματα έγιναν στάχτη – Δείτε δορυφορικές εικόνες

Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λαυρεωτική άφησε πίσω της τεράστιες καταστροφές, με έναν νεκρό και 16.000 στρέμματα καμένης γης. Μέσα σε λίγες ώρες, η περιοχή έγινε κάρβουνο, ενώ οι κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής δέχθηκαν πολλαπλά μηνύματα από το 112 για να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

Οι προσπάθειες των πιλότων των Canadair, οι οποίοι συνέχισαν αδιάκοπα τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης ακόμα και με τη δύση του ηλίου, χαρακτηρίζονται ηρωικές, ενώ οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν σε 385 απεγκλωβισμούς πολιτών.

Κυρίως, οι ηρωικές προσπάθειες πυροσβεστών και εθελοντών ήταν εκείνες που κατάφεραν να περιορίσουν την καταστροφική μανία της πυρκαγιάς.

Το μέγεθος της καταστροφής

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως και τις 12:19 του Σαββάτου 09/08 είχαν καεί περίπου 15.808 στρέμματα δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων στις περιοχές μεταξύ Κερατέας και Αναβύσσου.

Αναλυτικά, από τα 15.808 στρέμματα στάχτης τα 11.267 στρέμματα ήταν χορτολιβαδικές και θαμνώδεις, τα 2.519 στρέμματα ετερογενείς/γεωργικές, τα 643 στρέμματα βοσκότοποι και τα 127 στρέμματα καλλιέργειες.

Στην παρακάτω φωτογραφία, η καμένη έκταση παρατίθεται με κίτρινο χρώμα και η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί πριν λίγο καιρό στο Θυμάρι.

Αναλυτικά οι εκτάσεις που κάηκαν:

Σύνολο εκτάσεων 15.808 στρέμματα

Εκ των οποίων

11.267 στρέμματα χορτολιβαδικές και θαμνώδεις

2.519 στρέμματα ετερογενείς/γεωργικές

811 στρέμματα άλλες χρήσεις

643 στρέμματα βοσκότοποι

440 στρέμματα ανοικτοί χώροι με ελάχιστη βλάστηση

127 στρέμματα καλλιέργειες

0 στρέμματα δάση/δασικές εκτάσεις

Καμένα σπίτια και οχήματα αλλά και μεγάλη έκταση δάσους «χάθηκαν» στις φλόγες, με τον απολογισμό να κλείνει με τον πλέον τραγικό τρόπο, τον θάνατο 76χρονο άνδρα.

«Χιλιάδες στρέμματα αποτεφρώθηκαν συνολικά και πάρα πολλά σπίτια καταστράφηκαν, περιουσίες, αγροτικές και δασικές εκτάσεις στους δύο Δήμους, Λαυρεωτικής και Σαρωνικού», σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Στέλλας Χριστοδουλίδου πο ήταν από νωίς το πρωί στο Καταφύγι.

Το χρονικό του πύρινου εφιάλτη στην Ανατολική Αττική

Η φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα επεκτάθηκε έως την Ανάβυσσο και την ευρύτερη περιοχή, με εκατοντάδες πυροσβέστες να δίνουν αδιάκοπη μάχη καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Οι πιλότοι των Canadair, με αναμμένα τα φώτα πτήσης για να διακρίνονται μέσα από τον πυκνό καπνό, πραγματοποίησαν ρίψεις νερού προσπαθώντας να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο, που έκαιγε ανεξέλεγκτα για πάνω από πέντε χιλιόμετρα από το μεσημέρι της 8ης Αυγούστου στην Ανατολική Αττική.

Από τις 2:00 τα ξημερώματα, το μέτωπο στην Τριανταφυλλιά παρουσίασε ύφεση, ενώ λίγο μετά τις 4:30 η κατάσταση στο Θυμάρι βελτιώθηκε. Παρά τις προσπάθειες, υπήρχαν διάσπαρτες εστίες που συνέχιζαν να καίνε. Στις 5:30 το πρωί, μία νέα αναζωπύρωση δημιούργησε καινούριο μέτωπο στην περιοχή.

Η ΕΛ.ΑΣ. είχε προχωρήσει σε 385 απεγκλωβισμούς πολιτών μέχρι τις 06:30 το πρωί, σώζοντας ανθρώπους που κινδύνευαν από τη φωτιά.

Φωτιά στην Κερατέα: Συνελήφθησαν δύο υπάλληλοι της ΔΕΔΔΗΕ για παραλείψεις στην συντήρηση του δικτύου

Οι πυροσβεστικές αρχές συνέλαβαν δύο υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ για την χθεσινή φωτιά, ενώ βρίσκεται στην αναζήτηση ενός ακόμη ατόμου.

Όπως έκανε γνωστό ο ALPHA, συνελήφθησαν δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, την ώρα που η ανακριτική υπηρεσία της Πυροσβεστικής αναζητά το διευθυντικό στέλεχος τοπικού παραρτήματος του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι δύο υπάλληλοι – υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων – κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, που οδήγησαν στην πρόκληση της καταστροφικής πυρκαγιάς.