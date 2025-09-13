Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Οριοθετήθηκε το μέτωπο στη Σπαρτουλιά

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχει οριοθετηθεί η φωτιά που ξέσπασε τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (13/09) σε ορεινή δασική έκταση στην περιοχή Σπαρτουλιά στην Αρχαία Ολυμπία.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν περίπου 40 πυροσβέστες με περισσότερα από 10 οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.