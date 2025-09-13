Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Οριοθετήθηκε το μέτωπο στη Σπαρτουλιά

Στο σημείο συνεχίζουν και επιχειρούν 40 πυροσβέστες

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχει οριοθετηθεί η φωτιά που ξέσπασε τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (13/09) σε ορεινή δασική έκταση στην περιοχή Σπαρτουλιά στην Αρχαία Ολυμπία.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν περίπου 40 πυροσβέστες με περισσότερα από 10 οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

