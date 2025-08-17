Φωτιά στη Λάγια Μάνης – Σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα
Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Λάγια στην Ανατολική Μάνη.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο βρίσκονται 33 πυροσβέστες με 11 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων. Από αέρος, στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάγια Ανατολικής Μάνης. Κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2025
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις