Φωτιά στη Λάγια Μάνης – Σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Λάγια στην Ανατολική Μάνη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο βρίσκονται 33 πυροσβέστες με 11 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων. Από αέρος, στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

