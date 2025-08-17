Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Φωτιά στη Λάγια Μάνης – Σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα

Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 11:33

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Λάγια στην Ανατολική Μάνη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο βρίσκονται 33 πυροσβέστες με 11 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων. Από αέρος, στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

