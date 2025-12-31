Φωτιά σε βυτιοφόρο στον Λαγκαδά, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών – Εκρήξεις και διακοπή κυκλοφορίας
Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παραμονής Πρωτοχρονιάς (31/12) όταν βυτιοφόρο άρπαξε φωτιά στο 19ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών στην περιοχή του Λαγκαδά.
Σύμφωνα με το thestival.gr, η φωτιά στο όχημα ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες περίπου στις 09:15, με το βυτιοφόρο αυτή την ώρα να καίγεται ολοσχερώς. Για λόγους ασφαλείας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού έχουν κλείσει.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώνονται εκρήξεις και η πυρκαγιά έχει επεκταθεί.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η πυροσβεστική, σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα με σκοπό να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.
Ο οδηγός του βυτιοφόρου πρόλαβε να βγει από το όχημα και είναι καλά στην υγεία του.
