Φωτιά σε βυτιοφόρο στον Λαγκαδά, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών – Εκρήξεις και διακοπή κυκλοφορίας

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παραμονής Πρωτοχρονιάς (31/12) όταν βυτιοφόρο άρπαξε φωτιά στο 19ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών στην περιοχή του Λαγκαδά.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η φωτιά στο όχημα ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες περίπου στις 09:15, με το βυτιοφόρο αυτή την ώρα να καίγεται ολοσχερώς. Για λόγους ασφαλείας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού έχουν κλείσει.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώνονται εκρήξεις και η πυρκαγιά έχει επεκταθεί.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η πυροσβεστική, σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα με σκοπό να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. #Πυρκαγιά σε βυτιοφόρο όχημα, στο 19ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκη – Σερρών , Λαγκαδά #Θεσσαλονίκη.

Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 9 οχήματα. December 31, 2025

Ο οδηγός του βυτιοφόρου πρόλαβε να βγει από το όχημα και είναι καλά στην υγεία του.