Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε βυτιοφόρο στον Λαγκαδά, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών – Εκρήξεις και διακοπή κυκλοφορίας

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο

Φωτιά σε βυτιοφόρο στον Λαγκαδά, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών – Εκρήξεις και διακοπή κυκλοφορίας
DEBATER NEWSROOM
UPD: 10:23

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παραμονής Πρωτοχρονιάς (31/12) όταν βυτιοφόρο άρπαξε φωτιά στο 19ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών στην περιοχή του Λαγκαδά.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η φωτιά στο όχημα ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες περίπου στις 09:15, με το βυτιοφόρο αυτή την ώρα να καίγεται ολοσχερώς. Για λόγους ασφαλείας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού έχουν κλείσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώνονται εκρήξεις και η πυρκαγιά έχει επεκταθεί.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η πυροσβεστική, σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα με σκοπό να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Ο οδηγός του βυτιοφόρου πρόλαβε να βγει από το όχημα και είναι καλά στην υγεία του.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ