ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κτίριο στο Περιστέρι – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Γεράσιμος Λυμπέρης

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Πέμπτης 26/2 καθώς ξέσπασε φωτιά σε κτίριο στο Περιστέρι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική η φωτιά ξέσπασε σε ταράτσα κτιρίου επί της οδό Εθνάρχου Μακαρίου στο Περιστέρι.

Παράλληλα, στο σημείο κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα προκειμένου να επιχειρήσουν για την κατάσβεση της.

ΕΛΛΑΔΑ

