Φωτιά σε κτίριο στο Περιστέρι – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Πέμπτης 26/2 καθώς ξέσπασε φωτιά σε κτίριο στο Περιστέρι.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική η φωτιά ξέσπασε σε ταράτσα κτιρίου επί της οδό Εθνάρχου Μακαρίου στο Περιστέρι.
Παράλληλα, στο σημείο κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα προκειμένου να επιχειρήσουν για την κατάσβεση της.
