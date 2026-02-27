Φωτιά σε κτίριο στο Μοσχάτο
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Παρασκευής 27/2 καθώς ξέσπασε φωτιά σε κτίριο στο Μοσχάτο.
Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική κλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 27/2 για συμβάν στη συμβολή των οδών Φλέμινγκ και Κωνσταντινουπόλεως, με την πρώτη ενημέρωση να κάνει λόγο για φωτιά σε ισόγειο οικοδομής.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν για να επιχειρήσουν 2 οχήματα με 6 πυροσβέστες.
