Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κτίριο στο Μοσχάτο

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά σε κτίριο στο Μοσχάτο
Πηγή φωτογραφίας: Limnosreport
Γεράσιμος Λυμπέρης

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Παρασκευής 27/2 καθώς ξέσπασε φωτιά σε κτίριο στο Μοσχάτο.

Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική κλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 27/2 για συμβάν στη συμβολή των οδών Φλέμινγκ και Κωνσταντινουπόλεως, με την πρώτη ενημέρωση να κάνει λόγο για φωτιά σε ισόγειο οικοδομής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν για να επιχειρήσουν 2 οχήματα με 6 πυροσβέστες.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ