Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Παρασκευής 27/2 καθώς ξέσπασε φωτιά σε κτίριο στο Μοσχάτο.

Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική κλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 27/2 για συμβάν στη συμβολή των οδών Φλέμινγκ και Κωνσταντινουπόλεως, με την πρώτη ενημέρωση να κάνει λόγο για φωτιά σε ισόγειο οικοδομής.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν για να επιχειρήσουν 2 οχήματα με 6 πυροσβέστες.