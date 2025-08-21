Φωτιά σε δασική έκταση στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη θέση Κάτω Αετός, στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων).

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.