Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή

Εναέρια και επίγεια μέσα

Φωτιά σε δασική έκταση στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή
DEBATER NEWSROOM

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη θέση Κάτω Αετός, στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ