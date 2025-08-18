Φωτιά σε δασική έκταση στο Κερασοχώρι Θεσπρωτίας – Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (18.08) σε δασική έκταση στο Κερασοχώρι του δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και 5 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν με ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.

Δείτε την ενημέρωση της Πυροσβεστικής: