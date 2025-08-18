Φωτιά σε δασική έκταση στο Κερασοχώρι Θεσπρωτίας – Σηκώθηκαν 3 εναέρια
Συναγερμός στην πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (18.08) σε δασική έκταση στο Κερασοχώρι του δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και 5 οχήματα.
Από αέρος επιχειρούν με ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.
Δείτε την ενημέρωση της Πυροσβεστικής:
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις