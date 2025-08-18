Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στο Κερασοχώρι Θεσπρωτίας – Σηκώθηκαν 3 εναέρια

DEBATER NEWSROOM

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (18.08) σε δασική έκταση στο Κερασοχώρι του δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και 5 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν με ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.

Δείτε την ενημέρωση της Πυροσβεστικής:

