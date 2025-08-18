Φωτιά σε δασική έκταση στη Λάρισα – Στη μάχη έξι εναέρια
Συναγερμός στην πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (18.08) σε δασική έκταση στη θέση Αμύγδαλο, του δήμου Τυρνάβου στη Λάρισα, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και 7 οχήματα.
Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή στην κατάσβεση της πυρκαγιάς παρέχουν και υδροφόρες του Δήμου.
Δείτε την ενημέρωση της Πυροσβεστικής:
