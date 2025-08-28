Φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στον Ήφαιστο Κομοτηνής – Ήχησε το 112 (Βίντεο)
Συναγερμός στην πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (28.08) σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Ήφαιστος
Κομοτηνής, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου από την 7η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη για την κατάσβεση της φωτιάς.
Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής
#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή #Ήφαιστος_Κομότηνης. Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της #7ης_ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα και 2 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025
Ήχησε το 112
Λίγο μετά τις 19.15 ήχησε και προειδοποιητικό 112 στα κινητά των κατοίκων καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Δείτε εικόνα από το σημείο:
