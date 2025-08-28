Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στον Ήφαιστο Κομοτηνής – Ήχησε το 112 (Βίντεο)

Συναγερμός στην πυροσβεστική

Φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στον Ήφαιστο Κομοτηνής – Ήχησε το 112 (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:22

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (28.08) σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Ήφαιστος Κομοτηνής, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου από την 7η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη για την κατάσβεση της φωτιάς.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Ήχησε το 112

Λίγο μετά τις 19.15 ήχησε και προειδοποιητικό 112 στα κινητά των κατοίκων καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Δείτε εικόνα από το σημείο:

