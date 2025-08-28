Φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στον Ήφαιστο Κομοτηνής – Ήχησε το 112 (Βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (28.08) σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Ήφαιστος Κομοτηνής , σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου από την 7η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη για την κατάσβεση της φωτιάς.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Ήχησε το 112

Δείτε εικόνα από το σημείο: