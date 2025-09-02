Φωτιά σε αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Κηφισίας στο Χαλάνδρι

Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες το απόγευμα της Τρίτης (2 Σεπτεμβρίου 2025) ενώ κινούνταν στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου.

Η φωτιά στο αυτοκίνητο ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στο σημείο έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα.

Την ίδια στιγμή, παρατηρούνται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία από το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι έως το Χαλάνδρι.



