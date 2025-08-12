Φωτιά σε Αιτωλοακαρνανία και Πρέβεζα: Εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρησμού λόγω του μεγάλου αριθμού έναρξης πυρκαγιών στην περιοχή

Κλιμάκιο της πυροσβεστικής και της αστυνομίας θα μεταβούν σε Αιτωλοακαρνανία και Πρέβεζα καθώς εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο εμπρησμού για τις φωτιές των τελευταίων ημερών.

Οι υπόνοιες των αξιωματικών της Πυροσβεστικής στηρίζονται στο μεγάλο αριθμό έναρξης πυρκαγιών στις παραπάνω περιοχές και σε ώρες που δεν δικαιολογούνται, καθώς πολλές από τις πυρκαγιές ξέσπασαν τα ξημερώματα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα τη Πρέβεζας όπου την Κυριακή (10.8.2025) ξέσπασαν απανωτές φωτιές σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων.

Μόνο από χθες μέχρι σήμερα έχουν εκδηλωθεί τέσσερις πυρκαγιές στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.



Με εντολή του αρχηγού της Πυροσβεστικής, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, έχουν μεταβεί στην Αιτωλοακαρνανία και στην Ήπειρο κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), τα οποία σε συνεργασία με αστυνομικούς των τοπικών Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.

Να θυμίσουμε πως και σήμερα ξέσπασε φωτιά στον Αμμότοπο της Άρτας και σχεδόν ταυτόχρονα φωτιά ξέσπασε στον Γυμνότοπο Πρεβέζης, το διπλανό χωριό.