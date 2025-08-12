Φωτιά στον Γυμνότοπο Πρέβεζας: Ήχησε το 112 – Εκκενώθηκε οικισμός, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Πολλαπλά μέτωπα φωτιά έχουν ξεσπάσει στην Δυτική Ελλάδα με την Πρέβεζα να καίγεται για ακόμη μία μέρα.

Μάλιστα, σήμερα, λίγο μετά τις 11:00 ενεργοποιήθηκε το 112 ζητώντας από τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή Γυμνότοπος. Για τις πυρκαγιές σε Γυμνοτόπο και Αμμότοπο έχουν ζητηθεί εκκενώσεις από τους κατά τόπους δημάρχους, ενώ έχει υποβληθεί αίτημα για την άμεση συνδρομή εναέριων μέσων και στα δύο μέτωπα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Γυμνότοπος της Περιφερειακής Ενότητας #Πρεβέζης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Κερασώνα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Μάλιστα, υπήρξε ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης στην περιοχή όπως ενημέρωσε η πυροσβεστική. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς αυτή την στιγμή επιχειρούν 50 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 17 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν ακόμη 2 ελικόπτερα.

Αρχικά, επιχειρούσαν στον Γυμνότοπο Πρέβεζας 26 πυροσβέστες 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο.