Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Μελιγαλά Μεσσηνίας – Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (28.08) σε αγροτοδασική έκταση στο Μελιγαλά, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που έφτασε κοντά σε σπίτια οριοθετήθηκε. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 14 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και εθελοντές πυροσβέστες.

Από αέρος έκαναν ρίψεις νερού έξι αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή στην κατάσβεση της φωτιάς παρέχουν υδροφόρες του Δήμου και μηχανήματα έργου. #Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μελιγαλάς Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 14 οχήματα, 6 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025

Ήχησε το 112

Παράλληλα, λίγο μετά τις 15.30 ήχησε και το 112 στα κινητά των πολιτών που ενημέρωνε όσους βρίσκονται στις περιοχές Σπάρτακου και ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά Μεσσηνίας να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά.