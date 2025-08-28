Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Μελιγαλά Μεσσηνίας – Ήχησε το 112
Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (28.08) σε αγροτοδασική έκταση στο Μελιγαλά, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που έφτασε κοντά σε σπίτια οριοθετήθηκε. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 14 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και εθελοντές πυροσβέστες.
Από αέρος έκαναν ρίψεις νερού έξι αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή στην κατάσβεση της φωτιάς παρέχουν υδροφόρες του Δήμου και μηχανήματα έργου.
Ήχησε το 112
Παράλληλα, λίγο μετά τις 15.30 ήχησε και το 112 στα κινητά των πολιτών που ενημέρωνε όσους βρίσκονται στις περιοχές Σπάρτακου και ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά Μεσσηνίας να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά.
