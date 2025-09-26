Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Φλώρινα: Χειροπέδες σε 36χρονο για τηλεφωνική απάτη – Άρπαξε από ηλικιωμένη 5.000 ευρώ

Με το πρόσχημα της αναγκαστικής καταγραφής τιμαλφών

Φλώρινα: Χειροπέδες σε 36χρονο για τηλεφωνική απάτη – Άρπαξε από ηλικιωμένη 5.000 ευρώ
Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας ένας 36χρονος άνδρας, για τηλεφωνική απάτη, με το πρόσχημα της αναγκαστικής καταγραφής τιμαλφών.

Ο 36χρονος έχοντας το ρόλο του «εισπράκτορα», συνελήφθη αμέσως μετά τη στιγμή που παρέλαβε από μια 79χρονη γυναίκα χρυσαφικά και τιμαλφή συνολικής αξίας περίπου 5.000 ευρώ. Για την ίδια υπόθεση, αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμη δύο συνεργών του, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη.

