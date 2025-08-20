Εύβοια: Ομάδα έξι ανηλίκων στο μικροσκόπιο των Αρχών για τις πρόσφατες πυρκαγιές

Η πρόσφατη υπόθεση των δασικών πυρκαγιών στην Εύβοια λαμβάνει νέα τροπή καθώς πρωταγωνιστές φέρονται να είναι κάποιοι ανήλικοι.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει βάλει στο μικροσκόπιο μία ομάδα ανήλικων, τόσο Ελλήνων, όσο και αλλοδαπών, που φέρονται να είναι υπαίτιοι για την πρόκληση πυρκαγιών στην περιοχή της Ερέτριας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αξιωματικοί της ΔΑΕΕ, σε συνεργασία με τα έμπειρα στελέχη της Πυροσβεστικής έχουν προχωρήσει σε προσαγωγές παιδιών ηλικίας μόλις 13 και 14 ετών, για να δώσουν εξηγήσεις, ενώ, συνοδεύονται από τους κηδεμόνες τους.

Οι έρευνες των Αρχών άρχισαν μετά από εισαγγελική παραγγελία με τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως να θέτουν σοβαρότατα ερωτήματα.