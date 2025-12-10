Ευλογιά: «Δεν έχει γίνει test dna για να αποδειχθεί η σπανιότητα της φυλής του Ρουμλουκίου» – Γιατί αμφισβητείται η αυθεντικότητα

Για την υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο, τον κτηνοτρόφο που κατέρρευσε βλέποντας να θανατώνονται τα ζώα του λόγω ευλογιάς, μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας, Γιώργος Κεφαλάς.

Ο κτηνοτρόφος, Κώστας Θεοφίλου, υποστηρίζει ότι εκτρέφει επί δεκαετίες την ιστορική «ντόπια φυλή Ρουμλουκίου». Το κοπάδι του, ωστόσο, προσβλήθηκε από ευλογιά και η προοπτική θανάτωσης των 450 ζώων του τον οδήγησε στο νοσοκομείο, καθώς κατέρρευσε συναισθηματικά.

«Κινδυνεύουμε με αφανισμό της προβατοτροφίας»

Ο κ. Κεφαλάς περιέγραψε τη δραματική εικόνα που επικρατεί στην περιοχή: «Αντιμετωπίζουμε εδώ και μήνες την επιδημία ευλογιάς, με μέτρα απόλυτα, αλλά όχι αποτελεσματικά. Κινδυνεύουμε με αφανισμό της προβατοτροφίας. Το στέλεχος που εμφανίστηκε είναι εξαιρετικά επιθετικό, μεταδοτικό και θανατηφόρο, πρώτη φορά εντοπίζεται στη χώρα μας».

Στο Μικρό Μοναστήρι του Δήμου Χαλκηδόνας έχουν μολυνθεί ήδη έξι εκτροφές, ενώ έχουν θανατωθεί 3.500 ζώα. Στην εκτροφή του συγκεκριμένου κτηνοτρόφου, από τα 763 ζώα που είχαν τεθεί υπό επιτήρηση, χθες εντοπίστηκαν μόλις 450.

«Αυτό δείχνει ότι τα ζώα συνεχίζουν να νοσούν και να πεθαίνουν, χωρίς να τηρούνται μέτρα βιοασφάλειας» σημείωσε ο αντιπεριφερειάρχης.

«Η ευλογιά εξαπλώνεται με τρομακτικούς ρυθμούς»

«Είναι σαν τον κορονοϊό, στο τέλος δεν θα μείνει πρόβατο για πρόβατο» είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την ταχύτητα μετάδοσης του ιού. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι έλεγχοι γίνονται καθημερινά, αλλά η ασθένεια προχωρά ανεξέλεγκτα.

Τι ισχύει για τη “σπάνια φυλή Ρουμλουκίου”

Αναφορικά με την «σπάνια φυλή» που υποστηρίζει ότι εκτρέφει ο κτηνοτρόφος, ο κ. Κεφαλάς έκανε σημαντικές διευκρινίσεις:

Ο Θεοφίλου έχει πράγματι ένα πιστοποιητικό από Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης. Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη γενετική μελέτη τα τελευταία 25 χρόνια που να αναγνωρίζει τη συγκεκριμένη φυλή. Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα γενετικά δεδομένα ή αναφορές στη βιβλιογραφία.

«Για να αναγνωριστεί μια φυλή, πρέπει να υπάρχει DNA ανάλυση και απομόνωση χαρακτηριστικών που την διαφοροποιούν» τόνισε. «Αυτό δεν έχει γίνει για τα συγκεκριμένα ζώα».

Ζητήματα τήρησης κανόνων και εγκαταστάσεων

Ο αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι ο κτηνοτρόφος εκτρέφει τα ζώα σε εγκατάσταση εντός οικισμού, σε οικόπεδο και όχι σε αγροτεμάχιο.

Πριν από 11 χρόνια η Διεύθυνση Πολιτικής Γης του είχε παραχωρήσει δωρεάν έκταση κατάλληλη για εκτροφή και είχε εκδοθεί άδεια λειτουργίας, η οποία όμως δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ.

«Στον σημερινό χώρο δεν τηρούνται τα βασικά μέτρα βιοασφάλειας, και αυτό έχει καταγραφεί» κατέληξε ο κ. Κεφαλάς.