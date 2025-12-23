Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σε 450.233 ανέρχονται τα θανατωμένα ζώα

Σε 450.233 ανέρχονται τα ζώα που έχουν θανατωθεί στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ).

Από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 19 Δεκεμβρίου 2025 έχουν καταγραφεί 1.985 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε 2.449 εκτροφές σε όλη τη χώρα.

Σε ό,τι αφορά στην τελευταία εβδομάδα αναφοράς, (12-19 Δεκεμβρίου 2025) καταγράφηκαν 74 νέα κρούσματα σε 17 περιοχές (Περιφερειακές Ενότητες/Μητροπολιτική Ενότητα), βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων. Πρόκειται για τις ΠΕ Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Ηλείας, Ημαθίας, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Ξάνθης, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φωκίδας και τη ΜΕ Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, η ΕΕΕΔΕΕ υπενθυμίζει:

Μετακινήσεις προς σφαγή πραγματοποιούνται μόνο με άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής Αρχής και τα απαιτούμενα υγειονομικά έγγραφα.

Απαγορεύεται η εισαγωγή ζώντων αιγοπροβάτων από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Σε απαγορευμένες ζώνες, μετακίνηση γίνεται μόνο για άμεση σφαγή στο πλησιέστερο σφαγείο, με αρνητικό PCR (στο σίελο).

Ένα δρομολόγιο – μία εκτροφή (όχι συλλογή ζώων από διαφορετικές εκτροφές).

Προκαθορισμένη ημέρα σφαγής όπου σφάζονται αποκλειστικά αιγοπρόβατα.

Αυστηρή βιοασφάλεια στα μεταφορικά μέσα: Καθαρισμός/απολύμανση πριν και μετά, με τις απαραίτητες βεβαιώσεις.

Έλεγχοι Αστυνομίας/Λιμενικού με άμεση επικοινωνία με την κτηνιατρική Αρχή και έλεγχο εγγράφων.

Τέλος, σχετικά με τη βιοασφάλεια και τη διακίνηση των ζωοτροφών, η ΕΕΕΔΕΕ τονίζει ότι η διακίνηση ζωοτροφών επιτρέπεται πανελλαδικά, με αυστηρή τήρηση κανόνων βιοασφάλειας (Ενδεικτικά: Προέλευση από χώρους χωρίς αιγοπρόβατα, διαδρομές από μεγάλες αρτηρίες, χωρίς στάσεις/εκφορτώσεις, υποχρεωτικός καθαρισμός και απολύμανση, τήρηση αρχείου απολυμάνσεων, ΜΑΠ μίας χρήσης για οδηγούς/μεταφορείς).