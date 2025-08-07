Ευαγγελισμός: Χειροπέδες σε 16χρονο που άρπαξε αλυσίδα από τον λαιμό γυναίκας

Συνελήφθη, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), το βράδυ της Τρίτης, 5 Αυγούστου, 16χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ληστεία στην περιοχή του Ευαγγελισμού και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, ο 16χρονος προσέγγισε πεζή γυναίκα στην περιοχή του Ευαγγελισμού και με χρήση σωματικής βίας, τράβηξε βίαια και αφαίρεσε χρυσή αλυσίδα λαιμού.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο της περιπολίας τους, εντόπισαν τον κατηγορούμενο και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος, το οποίο επελήφθη προανακριτικά ενώ ο 16χρονος κατά την ακινητοποίησή του, αντιστάθηκε σθεναρά.

Στην κατοχή του βρέθηκε η αφαιρεθείσα αλυσίδα, η οποία αποδόθηκε στην παθούσα.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.