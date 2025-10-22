Επιχείρηση της Τροχαίας στους Αγ. Αναργύρους: 39 παραβάσεις σε 89 ελέγχους – Αφαιρέθηκαν άδειες, έφυγαν με γερανό 7 οχήματα

Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη;
Μπαράζ ελέγχων και παραβάσεων του ΚΟΚ το βράδυ της Τρίτης

DEBATER NEWSROOM

Ειδική τροχονομική δράση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 21/10 στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, για την πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, στην οποία συμμετείχαν και αστυνομικοί των Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, πραγματοποιήθηκαν 89 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 39 παραβάσεις του ΚΟΚ, όπως ενδεικτικά, για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης και κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, έλλειψη ΚΤΕΟ, έλλειψη καθρεφτών κ.α.

Ακόμα, αφαιρέθηκαν 11 άδειες κυκλοφορίας, 14 άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό 7 οχήματα.

Παρόμοιες τροχονομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

