Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο – Δείτε βίντεο

Στους -1 η θερμοκρασία

Τα πρώτα χιόνια έκαναν την εμφάνιση τους στον Όλυμπο από τα ξημερώματα της Πέμπτης (2/10) καθώς συνεχίζεται η επέλαση της 48ωρης κακοκαιρίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το meteoclub, το βράδυ της Τετάρτης χιόνισε στις κορυφές του Ολύμπου σε υψόμετρο άνω των 2.500 μέτρων. Μάλιστα, στην κορυφή του βουνού υπήρξε και χιονόστρωση.

Να θυμίσουμε ότι η ΕΜΥ από χθες Τετάρτη με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων έχει προειδοποιήσει για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις σήμερα και αύριο, με τον κρατικό μηχανισμό να είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

