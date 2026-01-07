Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
ΕΛΛΑΔΑ

Επαναλειτουργούν την Παρασκευή 9/1 οι λαϊκές αγορές

Μετά την πανελλαδική απεργία

(ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:48

Κανονικά αναμένεται να λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές από την Παρασκευή 9/1 όπως αποφασίστηκε.

Συγκεκριμένα, η απόφαση πάρθηκε μετά τη συνάντηση του προέδρου της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Οι πωλητές και παραγωγοί διεκδικούν μεταξύ άλλων η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η μείωση του κόστους παραγωγής για τους αγρότες, η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, η απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%, καθώς και αλλαγές στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και στον νόμο 4849/2021, που χαρακτηρίζεται ανεφάρμοστος.

Από τον Μάιο, παραγωγοί και πωλητές θα πρέπει να απογράφουν ηλεκτρονικά όλα τα προϊόντα που πούλησαν ή έμειναν απούλητα μετά από κάθε λαϊκή.

