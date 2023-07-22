Εορτολόγιο – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 22 Ιουλίου;
Χρόνια πολλά!
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 22 Ιουλίου; Το DEBATER όπως κάθε ημέρα σας ενημερώνει για τα ονόματα τα οποία έχουν σήμερα την τιμητική τους, προκειμένου να μην ξεχάσετε και να ευχηθείτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Μαγδαληνή, Μάγδα, Μαγδούλα, Μαγδαλένα, Μαγδαλένια, Μαγδαλή, Μαγδάλω, Μαριλένα, Μαριαλένα, Μαρκέλλα, Μαρκέλα, Μαρκελλή, Μαρκελή και Μενέλαος.
