Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 22 Ιουλίου; Το DEBATER όπως κάθε ημέρα σας ενημερώνει για τα ονόματα τα οποία έχουν σήμερα την τιμητική τους, προκειμένου να μην ξεχάσετε και να ευχηθείτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Μαγδαληνή, Μάγδα, Μαγδούλα, Μαγδαλένα, Μαγδαλένια, Μαγδαλή, Μαγδάλω, Μαριλένα, Μαριαλένα, Μαρκέλλα, Μαρκέλα, Μαρκελλή, Μαρκελή και Μενέλαος.

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σαν… κειμήλια έχει ο Σάκης Κατσούλης τα έπαθλα του Survivor – Η περίοπτη θέση που τα έχει τοποθετήσει (pics&vid)

Νέο hair look για τον Χρήστο Μάστορα – Ξάφνιασε τους θαυμαστές του (pics)