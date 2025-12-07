Εορταστικό ωράριο: Πότε ξεκινάει – Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα
Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά
Ξεκινάει από την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να κάνουν τα ψώνια τους ενόψει των Χριστουγέννων.
Συγκεκριμένα, από την Πέμπτη τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ, όπως έχουν ανακοινώσει οι εμπορικοί σύλλογοι, ανοιχτά θα παραμείνουν και τις επόμενες τρεις Κυριακές του Δεκέμβρη.
Συγκεκριμένα:
- 14 Δεκεμβρίου 2025
- 21 Δεκεμβρίου 2025
- 28 Δεκεμβρίου 2025
Το εορταστικό ωράριο
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 16:00
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 16:00
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 16:00
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00
Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, ΚΛΕΙΣΤΑ
