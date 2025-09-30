Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στη Χαλκιδική – Στήλη που ενώνει ουρανό και θάλασσα (βίντεο)

Στη Χαλκιδική εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου ένας εντυπωσιακός υδροστρόβιλος, ένα σπάνιο και θεαματικό φαινόμενο που τραβούσε τα βλέμματα. Το περιστατικό παρατηρήθηκε σε αρκετή απόσταση από την ακτή, ενώ καταγράφηκε σε βίντεο από το σκάφος Athos Sea Cruises, που εκείνη την ώρα έπλεε μεταξύ Αμμουλιανής και Τρυπητής.

Σύμφωνα με το halikidinews.gr ,o υδροστρόβιλος εμφανίστηκε ξαφνικά κάτω από βαριά σύννεφα και σχημάτισε μια τεράστια στήλη που φαινόταν να ενώνει ουρανό και θάλασσα. Παρά την εντυπωσιακή του εικόνα, δεν υπήρξε κίνδυνος, καθώς βρισκόταν σε ασφαλή απόσταση από σκάφη και ακτή.

Ναυτικοί της περιοχής εξηγούν ότι τέτοιοι υδροστρόβιλοι δεν είναι ασυνήθιστοι στη Χαλκιδική αυτή την εποχή. Κατά το φθινόπωρο, η εναλλαγή θερμοκρασιών και οι ασταθείς καιρικές συνθήκες δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την εμφάνισή τους.

Δείτε βίντεο