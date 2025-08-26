ΕΛ.ΑΣ.: Πάνω από 2.700 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα

Συνεχίστηκαν για όγδοη εβδομάδα οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλη τη χώρα προχώρησαν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την όγδοη εβδομάδα εφαρμογής της δράσης (18/8/2025-24/08/2025), πραγματοποιήθηκαν 21.382 έλεγχοι, από τους οποίους βεβαιώθηκαν 2.788 παραβάσεις στους οδηγούς (69 σε εργαζόμενους διανομείς) και 304 παραβάσεις σε επιβάτες.

Αναλυτικά, οι παραβάσεις κατανέμονται ως εξής:

2.186 σε οδηγούς δίκυκλων (63 διανομείς)

289 σε επιβάτες δίκυκλων

236 σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

58 σε οδηγούς οχημάτων ATV («γουρούνες»)

Ανά περιφέρεια, οι παραβάσεις κατανέμονται ως εξής: Νότιο Αιγαίο 626, Αττική 561, Ιόνια Νησιά 310, Κρήτη 244, Δυτική Ελλάδα 244, Θεσσαλονίκη 187, Κεντρική Μακεδονία 180, Ήπειρος 83, Θεσσαλία 82, Βόρειο Αιγαίο 76, Πελοπόννησο 75, Στερεά Ελλάδα 70, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 42, Δυτική Μακεδονία 8.

Με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία ενισχύει τη μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους, με αυστηρότερα πρόστιμα:

350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου (ίδιες κυρώσεις και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

350 ευρώ για τον επιβάτη δικύκλου.

30 ευρώ για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Στόχος της εκστρατείας δεν είναι η επιβολή κυρώσεων, αλλά η αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως μέτρο προστασίας της ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει καθημερινά τους ελέγχους με ισχυρή παρουσία στους δρόμους, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να ενισχυθεί η υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.