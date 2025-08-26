Ειρήνη Μουρτζούκου: Επιμένει στην άρνηση για τον Παναγιωτάκη – Η συγκλονιστική μαρτυρία νοσηλευτή (βίντεο)

Η Ειρήνη Μουρτζούκου εξακολουθεί να αρνείται την κατηγορία ότι σκότωσε τον Παναγιωτάκη, παρά τις αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Μετά την ανακοίνωση του δικηγόρου της, Νίκου Αλεξανδρή, ότι θα υπάρξει και νέος κατηγορούμενος στην υπόθεση, η 25χρονη ανέφερε: «Αν ανοίξω το στόμα μου, θα κάψω ανθρώπους. Από μικρό, εγώ το είπα, είμαι διάολος εγώ».

Ο συνήγορος της Ειρήνης Μουρτζούκου, Νίκος Αλεξανδρής, μιλώντας στην εκπομπή «Live News» στο MEGA, δήλωσε: «Νομίζω θα έχουμε εξελίξεις και δεν θα είναι μόνο η Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορούμενη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρεται από το MEGA, η Ειρήνη έχει ομολογήσει τέσσερις βρεφοκτονίες, αλλά αρνείται με πείσμα τη δολοφονία του Παναγιωτάκη. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τίποτα για την υπόθεση, προειδοποιεί ότι όταν κληθεί να καταθέσει για τον μικρό Παναγιώτη, θα μιλήσει για όλους και για όλα.

Η δήλωση του πατέρα του Παναγιωτάκη

Ο πατέρας του Παναγιώτη αναφέρει στο Live News: «Είναι περίπλοκη κατάσταση. Εγώ πιστεύω ότι η Ειρήνη το έχει πειράξει το παιδί, απλά τώρα εντάξει… Δεν ξέρω ρε παιδιά τι να πω; Είμαι κι εγώ λίγο μπερδεμένος. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι αυτές οι δύο ξέρουν από τι έφυγε το παιδί. Ότι είναι πειραγμένο από χέρι είναι, αλλά αυτές οι δύο ξέρουν από τι έφυγε το παιδί. Πόπη και Ειρήνη πάντως περιγράφουν διαφορετικά τα γεγονότα».

Η τελευταία νύχτα του Παναγιώτακη

Η τραγική νύχτα της 4ης Αυγούστου διαδραματίζεται στο σπίτι, όπου βρισκόταν η Πόπη, η Ειρήνη, ο μικρός Παναγιώτης και άλλα δύο άτομα. Μία φίλη τους, η οποία διανυκτέρευσε, και ένας άλλος φίλος που έφυγε τα ξημερώματα.

Ένας φίλος της Πόπης περιγράφει: «Το παιδί ήταν μια χαρά. Σου μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή μέχρι το βράδυ. Να ’ταν 2-2:30 η ώρα που άρχισε το παιδί και δεν ένιωθε καλά και νομίζαμε ότι ήταν ματιασμένος να σου πω την αλήθεια και τον ξεματιάζαμε».

Σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι όταν άρχισε η αδιαθεσία του παιδιού, η Πόπη δεν ήταν στο σπίτι, καθώς είχε βγει για βόλτα με την ξαδέλφη της, αφήνοντας την Ειρήνη να προσέχει το παιδί μαζί με τους άλλους δύο καλεσμένους.

Μια φίλη της Πόπης αναφέρει: «Κάποια στιγμή το παιδί κάνει εμετό. Πάνω του, πάνω μου και στο πάτωμα. Παίρνει τηλέφωνο η Ειρήνη την Πόπη και της λέει έχουν τελειώσει τα babylino του μικρού και λέει έρχομαι είμαι στον δρόμο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Πόπη επιστρέφει στο σπίτι και όταν φτάνει, η αδιαθεσία του μικρού σταματά και ο Παναγιώτης αποκοιμιέται στην κούνια του. Στο μεταξύ, ο φίλος τους έχει αποχωρήσει και η Πόπη πηγαίνει στο δωμάτιο της, ενώ η Ειρήνη κοιμάται δίπλα στην κούνια του μωρού μαζί με την φιλοξενούμενη.

Η περιγραφή της φίλης της Πόπης

Η φίλη της Πόπης αναφέρει: «Ήταν στην κούνια στο ίδιο δωμάτιο με μένα και την Ειρήνη και κοιμόταν. Δεν είδα κάτι και το πρωί που σηκώθηκα γιατί έπρεπε να φύγω να προλάβω το λεωφορείο, όταν εγώ το είδα το παιδί, τον είδα τον μικρό και ο μικρός κοιμόταν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ξύπνησε το παιδί ήταν ευδιάθετο και χαμογελαστό. Ήπιε γάλα, έπαιξε με τα παιχνίδια του και δεν έδειξε σημάδια δυσφορίας.

Οι διαφωνίες μεταξύ Πόπης και Ειρήνης

Πόπη και Ειρήνη έχουν διαφορετικές περιγραφές των γεγονότων: διαφωνούν σχετικά με τον καυγά που φέρεται να συνέβη εκείνο το πρωινό, με τα όσα συνέβησαν την τελευταία νύχτα του Παναγιώτη, με το τηλεφώνημα που έκανε η Πόπη λίγο πριν το παιδί καταρρεύσει, και με τις ώρες των δραματικών γεγονότων. Η Πόπη, μάλιστα, έχει καταθέσει ότι τσακώθηκε με την Ειρήνη πριν πάνε στο νοσοκομείο, κάτι που η Ειρήνη αρνείται. Παρά την άρνησή της, το τηλεφώνημα έχει επιβεβαιώσει το τρίτο πρόσωπο, η ξαδέλφη της Πόπης. Η ίδια θα παραδεχτεί αργότερα ότι υπήρξε το τηλεφώνημα, αλλά δεν την ενόχλησε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αποκάλυψη νοσηλευτή για τη Μουρτζούκου

Εξίσου σοκαριστική είναι η μαρτυρία ενός νοσηλευτή, ο οποίος ήταν παρών όταν το δεύτερο παιδί της Ειρήνης Μουρτζούκου «έφυγε» από τη ζωή. Όπως δήλωσε στο MEGA, η 25χρονη αντέδρασε ψύχραιμα στην είδηση του θανάτου του παιδιού της και ζήτησε να το φωτογραφίσει. Οι γιατροί, ωστόσο, δεν της το επέτρεψαν.

«Την ημέρα που πέθανε το μωρό της Μουρτζούκου, είχα βάρδια. Τελευταία φορά περάσαμε από το θάλαμο στις 3.00 το πρωί. Γύρω στις 4.00 ήρθε η Μουρτζούκου και μας είπε: «Ελάτε, το παιδί δεν είναι καλά». Αμέσως έτρεξα στο θάλαμο. Δεν έκανα πάνω από 20 δευτερόλεπτα. Αντίκρισα το μωρό ακίνητο και ωχρό. Είχε την εικόνα θανάτου. Το έπιασα αμέσως στα χέρια μου και κατάλαβα ότι δεν είχε αναπνοή. Γιατροί έφτασαν το πολύ σε 3 λεπτά και άρχισαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ. Περίπου μία ώρα προσπαθούσαν να το επαναφέρουν. Μετά βγήκαν και ενημέρωσαν την Μουρτζούκου για το δυσάρεστο. Όπως την είδα εγώ, το πήρε ψύχραιμα. Θυμάμαι ζήτησε να δει το μωρό και μάλιστα ήθελε να το τραβήξει και φωτογραφία με το κινητό της όμως οι γιατροί δεν της το επέτρεψαν».