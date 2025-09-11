Ειδικά Σχολεία: Ακατάλληλες υποδομές και κλειστές πόρτες στις εγγραφές – “Παιδιά με βαριές αναπηρίες παραμένουν στα κοντέινερ”

Τεράστια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι μαθητές των Ειδικών Σχολείων όπως τονίζει σε ανακοίνωση του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων.

Ειδικότερα, οι γονείς των παιδιών κάνουν ειδική αναφορά στις άθλιες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με κύριο πρόβλημα το ζήτημα της στέγασης των σχολείων, η οποία γίνεται ακόμη και σε κοντέινερ.

Παράλληλα, αρκετοί μαθητές “έφαγαν” πόρτα στην προσπάθεια εγγραφή τους. Ελλείψει επαρκή αριθμού εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εξειδικευμένων δασκάλων και λοιπού προσωπικού, δεν είναι λίγοι οι γονείς που έρχονται αντιμέτωποι με κλειστές σχολικές πόρτες.

Παράλληλα, το πρόβλημα των μεταφορών παραμένει κομβικό καθώς δεν είναι δυνατή η μετακίνηση των μαθητών σε αρκετές περιπτώσεις.

Αναλυτική η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων:

Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινά με προσμονή, χαρά και αγάπη, αλλά με την ειδική αγωγή στα ίδια και χειρότερα. Τα παιδιά μας συνεχίζουν να πηγαίνουν στα ίδια ακατάλληλα και επικίνδυνα ειδικά σχολεία. Κανένα καινούριο σχολείο δεν έχει ανεγερθεί, καμία ουσιαστική παρέμβαση για την βελτίωση των εγκαταστάσεων στα ήδη υπάρχοντα, αν εξαιρέσουμε κάποια βαψίματα κλπ, κανένα από αυτά τα ειδικά σχολεία που είναι για χρόνια στα χαρτιά δεν θα λειτουργήσει, όπως το ΕΕΕΕΚ Αθηνών, αλλά ούτε και τα καινούρια που ιδρύσανε μες στο καλοκαίρι. Την ίδια στιγμή, τα παιδιά μας με βαριές αναπηρίες, αυτισμό κλπ, παραμένουν στα κοντέινερ, όπως το νηπιαγωγείο του Δήμου της Αθήνας, αλλά και άλλου. Ενώ οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, παρά τις συνεχείς ανακοινώσεις για προσλήψεις από την κυβέρνηση που μπροστά στις ανάγκες είναι σταγόνα στον ωκεανό, δεν καλύπτονται.

Παραμένει σε έκταση ο θεσμός των αναπληρωτών, που από μόνο του υπονομεύει την συνεχή επιστημονική παρέμβαση στα παιδιά μας, εκτός των σοβαρών επιπτώσεων στους ίδιους του εκπαιδευτικούς και τους εργαζομένους. Την ίδια στιγμή, οι ελλείψεις προσωπικού σε συνδυασμό ότι όλα τα ειδικά σχολεία είναι υπεράριθμα, καθιστά την κατάσταση επικίνδυνη ακόμη και στα νεόδμητα σχολεία λόγω της φύσης του μαθητικού πληθυσμού. Επίσης, είναι σε έκταση το φαινόμενο λόγω του υπεράριθμου, την άρνησης εγγραφής μαθητών που παίρνει μεγάλες διαστάσεις, ιδιαίτερα στον Δήμο της Αθήνας. Η υποχρηματοδότηση, η υποστελέχωση, οι ελλείψεις σε υλικά, τα ακατάλληλα και επικίνδυνα κτίρια σε συνδυασμό με τα αντιεπιστημονικά αναλυτικά προγράμματα, καθιστούν στις περισσότερες των περιπτώσεων τα ειδικά σχολεία χώρους φύλαξης. Πολλά παιδιά που φοιτούν σε γενικά σχολεία και παρά τις γνωματεύσεις από το ΚΕΔΑΣΥ δεν θα έχουν για μία ακόμη χρονιά παράλληλη στήριξη, ούτε σχολικό νοσηλευτή.

Ταυτόχρονα, ένα ακόμη πρόβλημα είναι εκείνο των μεταφορών, αφού παραμένουν στα χέρια των ιδιωτών. Επιχειρηματίες που με πολλούς τρόπους για να ρίξουν το κόστος και να αυξήσουν τα κέρδη τους καταταλαιπωρούν τα παιδιά μας, φτάνοντας ακόμα και στο σημείο να τα πετούν έξω από δρομολόγια όταν δεν καθιστούν, για τις γνωστές σκοπιμότητες, άγονους τους διαγωνισμούς. Παιδιά που καταταλαιπωρούνται για ώρες στον δρόμο με προσωπικό ανειδίκευτο και ακατάλληλα μέσα, με αποτέλεσμα και ατυχήματα να έχουμε και παιδιά και γονείς να απηυδήουν και πολλές μέρες να μην πηγαίνουν σχολείο. Το υπουργείο και οι περιφέρειες της χώρας κωφεύουν στις καταγγελίες μας ότι με αυτό το ιδιωτικοποιημένο σύστημα μεταφοράς πολλά παιδιά εγγράφονται, αλλά δεν πάνε ποτέ στο σχολείο ή πάνε για λίγους μήνες μόνο, ενώ πολλά αποκλείονται από τους ίδιους τους επιχειρηματίες, επειδή λένε πως δεν είναι «συνεργάσιμα». Όλα τα παραπάνω έρχονται να υλοποιήσουν όλες τις κατευθύνσεις της ΕΕ για την αναπηρία στις οποίες είναι δεσμευμένη η κυβέρνηση και εκφράζονται και μέσα από την Εθνική Στρατηγική για την αναπηρία!

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, περισσότερο αναγκαίο από ποτέ για την ίδια την ισορροπία της οικογένειάς μας, την ασφάλεια και την εξέλιξη των παιδιών μας, είναι να διεκδικήσουμε όλες οι θεραπείες (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, ψυχοθεραπείες κτλ), να ολοκληρώνονται στα πλαίσια του σχολείου ειδικό ή γενικό, με τις ανάλογες μόνιμες προσλήψεις όλων των ειδικών, όπως η επιστήμη επιτάσσει. Πώς να αποδώσει ένα παιδί και πώς να κατακτήσει τις ανάλογες δυνατότητες εξέλιξής του, όταν είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στο δρόμο και όταν με άλλους όρους εκπαιδεύεται το πρωί και με άλλους που καθορίζει το ιδιωτικό κέντρο εκπαιδεύεται το απόγευμα, πράγμα που καταταλαιπωρεί και αφαιμάζει την οικογένεια του παιδιού.

Στον αντίποδα της σύγχρονης ειδικής αγωγής και αποκατάστασης με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, ξεπηδούν σαν τα μανιτάρια κάθε είδους ιδιωτικών ΚΔΑΠ. ΚΔΑΠ επιχειρήσεις που με κρατικό χρήμα μέσω των vouchers εκτός των άλλων φτιάχνουν πρωινά τμήματα με παιδιά με αναπηρίες μαθητικής ηλικίας, προβάλλοντάς την ως το ιδανικό υποκατάστατο απέναντι στην ανάγκη για δημόσια και δωρεάν ειδική εκπαίδευση των παιδιών, βγάζοντας παράλληλα λάδι την κυβέρνηση για τις ευθύνες που έχει σχετικά με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

Γονείς και κηδεμόνες, ζούμε σε κρίσιμες και επικίνδυνες στιγμές για τις ζωές μας, οι ανταγωνισμοί των μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, για το ποιος θα επικρατήσει στις παγκόσμιες αγορές, στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, μας σπρώχνει ακόμα πιο βαθιά στην κρεατομηχανή του πολέμου. Τα 800δις€ της ΕΕ που θέλουν να μαζέψουν για την πολεμική τους οικονομία, θα τα κόψουν από την παιδεία, την ειδική αγωγή, την υγεία, την πρόνοια, τους μισθούς, τις συντάξεις, τα επιδόματα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, για να τα δώσουν για τις πολεμικές τους ανάγκες, θα τσακίσουν τις ζωές των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών οικογενειών, των οικογενειών των ΑΜΕΑ. Το δηλώνουμε αποφασιστικά, δε θα γίνουν τα παιδιά μας κρέας για τα κανόνια τους. Μόνο ο οργανωμένος, ο μαζικός αγώνας μπορεί να έχει αποτέλεσμα.

Ενώ, το 13ωρο που θέλει να επιβάλλει η Κυβέρνηση, όχι μόνο θα μετατρέψει σε κόλαση τους χώρους δουλειάς για τα κέρδη των εργοδοτών, αλλά θα τσακίσει κάθε έννοια λειτουργίας της οικογένειας με ιδιαίτερες τραγικές επιπτώσεις στις οικογένειες με παιδιά με αναπηρία και θα γενικευτούν οι απολύσεις ή αναγκαστικές παραιτήσεις γονιών και ΑμεΑ.

Αυτή η ειδική Αγωγή της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα προσβάλλει εμάς, τα παιδιά μας και τους εκπαιδευτικούς για τα κέρδη των λίγων.

Αγωνιστικά Απαιτούμε:

· Όλα τα παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες να φοιτούν στη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση και ειδική αγωγή, στη δομή που η επιστήμη επιτάσσει.

· Να διοριστεί τώρα όλο το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό, εκπαιδευτικό, ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό, ούτως ώστε στα πλαίσια του πρωινού ωραρίου να ολοκληρώνονται όλες οι αναγκαίες θεραπείες. Να μονιμοποιηθούν εδώ και τώρα όλοι οι αναπληρωτές και οι συμβασιούχοι.

· Με ευθύνη του κράτους να εξασφαλιστεί η στέγαση όλων των οικογενειών που χρειάζεται να μετακομίσουν για να πάει το παιδί τους στο σχολείο. Αλλά και όλου του ειδικού προσωπικού και επιστημόνων που αναγκάζονται να εργαστούν μακριά από το σπίτι τους.

· Δωρεάν σχολικά γεύματα για όλα τα παιδιά.

· Δημόσιες δομές πρώιμης διάγνωσης και έγκαιρης παρέμβασης, υψηλής ποιότητας, εκπαίδευσης και αποκατάστασης των παιδιών μας.

· Να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα για παράλληλη στήριξη για όλα τα παιδιά με βάση τις γνωματεύσεις από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Νοσηλευτές, αλλά και απινιδωτές σε όλα τα ειδικά και γενικά σχολεία.

· Επιστημονικά αναλυτικά προγράμματα για όλες τις βαθμίδες της ειδικής αγωγής, με προοπτική την ένταξη του παιδιού στην κοινωνία και την παραγωγή.

· Ανεπτυγμένες σχολιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες που να καλύπτουν όλα τα σχολεία ειδικά και γενικά, για την στήριξη των παιδιών μας, των οικογενειών μας.

· Δημόσιο σύστημα μεταφοράς των μαθητών με πανελλαδική κάλυψη όλων των αναγκών για την μεταφορά όλων των παιδιών με αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες από και προς τα ειδικά σχολεία. Μεταφορά με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό.

· Να γίνει πλήρης αντισεισμικός έλεγχος σε όλα τα σχολεία, να κτιστούν καινούρια για να μπορέσουν να αντικατασταθούν όλα τα ακατάλληλα και επικίνδυνα κτίρια με νέα που θα είναι ασφαλή για τα παιδιά μας. Να χτιστούν εκείνα τα σχολεία που ενώ έχουν εγκριθεί, παραμένουν στα χαρτιά, ΕΕΕΕΚ Αθήνας, τα ειδικά δημοτικά Βύρωνα, Φιλαδέλφειας, Αλίμου, Γλυφάδα και Χαλανδρίου.

· Να βρεθούν τώρα κτήρια, που με τις κατάλληλες παρεμβάσεις να μεταφερθούν και να λειτουργήσουν προσωρινά εκεί με ασφάλεια τα σχολεία που στεγάζονται σε επικίνδυνα κτήρια, αλλά και να λειτουργήσουν και αυτά που προσωρινά είναι στα χαρτιά, όπως το ΕΕΕΕΚ Αθηνών, κλπ.

· Να μη συγχωνευτούν σχολεία και τμήματα.

· Δωρεάν όλα τα αναγκαία φάρμακα, θεραπείες, εξετάσεις, σύγχρονα θεραπευτικά μέσα και τεχνολογικά βοηθήματα για όλα τα παιδιά με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες. Είναι ευθύνη του κράτους και πρέπει να την αναλάβει.

· Να μπει τέρμα στην εμπορευματοποίηση των αναγκών των παιδιών μας με τα ιδιωτικά κέντρα Ε.Α, τα ιδιωτικά ΚΔΑΠ ΑμεΑ και τα κέντρα αποκατάστασης.

Μόνο ο συλλογικός αγώνας, ο ένας δίπλα στον άλλον μπορεί να προστατεύσει τα παιδιά μας, να τους εξασφαλίσει αυτά που η επιστήμη επιτάσσει. Ζωντανέψτε τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων σας, κάντε τους όργανα διεκδίκησης και αλληλεγγύης. Ενημερώστε τον Ενιαίο Σύλλογο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στο ειδικό σχολείο, αλλά και για άδικες αποφάσεις των ΚΕΠΑ, όπως και προβλημάτων με θεραπείες και τον κίνδυνο να χαθούν σπίτια των δικών μας οικογενειών από τους αισχρούς πλειστηριασμούς ή λόγω διακοπών ρεύματος τους οποίους οι άνθρωποί μας λεηλατημένοι από την ακρίβεια δε μπορούν να πληρώσουν. Παίρνουμε αγωνιστικές αποφάσεις με αίσθημα αλληλεγγύης, συντονίζουμε τα βήματά μας, συμπαρατασσόμαστε με το αγωνιστικό γονεϊκό κίνημα, την Ομοσπονδία Γονέων Αθήνας και την ΑΣΓΜΕ, την ΣΕΑΑΝ και το αγωνιστικό αναπηρικό κίνημα, τους αγωνιστές εκπαιδευτικούς, το ΣΕΜΙΣΕΑ και την ΠΟΜΕΕΑ.