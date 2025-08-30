Εφιαλτικές στιγμές για 25χρονη: Ο σύντροφος της την χτυπούσε και την ανάγκαζε να εκδίδεται

Στιγμές τρόμου ζούσε 25χρονη η οποία καταγγέλλει ότι ο σύντροφος της την χτυπούσε και την ανάγκαζε να ανεβάζει βίντεο ερωτικού περιεχομένου σε γνωστή πλατφόρμα.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η γυναίκα κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης τα ξημερώματα της 19ης Αυγούστου για να ζητήσει βοήθεια και να καταγγείλει τον σύντροφό της. «Με κλείδωσε στο σπίτι και έφυγε, νωρίτερα με χτύπησε, με εκδίδει χωρίς τη θέλησή μου», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Μάλιστα φέρεται να υποστήριξε πως από τον Δεκέμβριο του 2024 ο 23χρονος σύντροφός της μαζί με ακόμα έναν 33χρονο, την έπεισαν να ανοίξει λογαριασμό σε ιστοσελίδα και να προχωράει σε αναρτήσεις βίντεο ερωτικού περιεχομένου.

Επιπλέον, την ανάγκαζαν να κανονίζει ραντεβού με πελάτες σε όλη την Ελλάδα, να πληρώνεται από αυτούς και να παραδίδει τα χρήματα στους δύο δράστες.

Η 25χρονη ανέφερε επίσης ότι ακόμα ένα άτομο βιντεοσκοπούσε τις ερωτικές στιγμές που είχε με τον 23χρονο χωρίς εκείνη να το γνωρίζει.

Οι αστυνομικοί της ασφάλειας έπειτα από σχετικά εντάλματα προχώρησαν στις συλλήψεις του 23χρονου και του 33χρονου. Ο πρώτος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ ο δεύτερος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.