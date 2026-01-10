Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Δυτική Ελλάδα: Πάνω από 100 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας

Για πτώσεις δέντρων και αντλήσεις υδάτων

Δυτική Ελλάδα: Πάνω από 100 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας
Σε 103 ανέρχονται οι κλήσεις που έχει δεχτεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος λόγω ισχυρών ανέμων στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας από σήμερα το πρωί έως και τις 17.00. Οι κλήσεις αφορούν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων.

Αναλυτικά το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί:

•           Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 33 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί  24 κοπές δέντρων και 3 αφαιρέσεις αντικειμένων

•           Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 47  κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί  40 κοπές  δέντρων, μία άντληση υδάτων και 6 αφαιρέσεις αντικειμένων

•           Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί  14 κοπές δέντρων και μία αφαίρεση αντικειμένου

Τέλος η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

