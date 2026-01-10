Καιρός: Τριήμερο ψύχους με κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας – Ποιες περιοχές θα ντυθούν στα “λευκά”, στο έλεος της κακοκαιρίας η Δυτική Ελλάδα

Τεράστια αλλαγή στο σκηνικό του καιρού προβλέπεται τις επόμενες ώρες καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική μεταβολή.

Ήδη τα έντονα φαινόμενα έχουν προκαλέσει σοβαρά ζητήματα στη Δυτική Ελλάδα με τις περιοχές της Αχαΐας και της Ευρυτανίας, ενώ πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν στην Ήπειρο και στην Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, η αλλαγή του καιρού που ξεκινά από αύριο, Κυριακή, σηματοδοτεί πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει αρχικά αισθητή στα βόρεια και σταδιακά θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη χώρα. Σε πολλές περιοχές των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών, οι μέγιστες τιμές θα κινηθούν σε μονοψήφια επίπεδα, δίνοντας ένα ξεκάθαρο χειμωνιάτικο χαρακτήρα στο σκηνικό. Συνολικά η πτώση εκτιμάται ότι θα είναι της τάξεως των 10 βαθμών Κελσίου, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος.

Τη Δευτέρα 12/1 και την Τρίτη 13/1 η ψυχρή εισβολή θα κορυφωθεί, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί και τον παγετό να κάνει την εμφάνισή του τις πρωινές ώρες, προβλέπει ο Θοδωρής Κολυδάς και δεν αποκλείει οι θερμοκρασίες να πέσουν κάτω από τους 0 βαθμούς Κελσίου ακόμη και σε πεδινές περιοχές των κεντρικών και βόρειων ηπειρωτικών, στοιχείο που απαιτεί αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στις μετακινήσεις τις πρώτες ώρες της ημέρας. Από την Τρίτη και μετά, ωστόσο, διαφαίνεται μια σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας ως προς τις μέγιστες τιμές, με την Τετάρτη να επανέρχεται σε επίπεδα λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

Όσον αφορά τον υετό και ειδικότερα τις χιονοπτώσεις, τα χιόνια θα αφορούν κυρίως τα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της χώρας. Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, στις πόλεις -και ειδικά για την Αττική- τα θερμοκρασιακά όρια στην ανώτερη ατμόσφαιρα παραμένουν επισφαλή , γεγονός που δεν επιτρέπει ακόμη σαφή συμπεράσματα για τις χιονοπτώσεις.

Σοβαρά προβλήματα σε Πάτρα και Ναύπλιο

Την εμφάνισή της έκανε η κακοκαιρία στη χώρα μας από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, με σοβαρά προβλήματα να σημειώνονται στην Αχαΐα, η οποία βρίσκεται στο έλεος ισχυρών ανέμων, οι οποίοι έχουν προκαλέσει την πτώση δεκάδων δέντρων.

Σύμφωνα με το thebest, το μεγαλύτερο μέτωπο καταγράφεται στην Αιγιάλεια, όπου οι υπηρεσίες του Δήμου και η Πολιτική Προστασία βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για την απομάκρυνση κορμών.

Παράλληλα, προβλήματα σημειώθηκαν και στην Πάτρα, τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και σε γειτονιές όπως η Οβρυά και το Ρίο, όπου δέντρα που δεν άντεξαν στη δύναμη του αέρα κατέρρευσαν πάνω σε οδοστρώματα και πεζοδρόμια.

Σύμφωνα με το tempo24, στο Ρίο οι θυελλώδεις άνεμοι αλλά και οι δυνατές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει ισχυρά πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή.

Οι δυνατοί άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή της Αργολίδας προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και κλαριών, ενώ στο Ναύπλιο η θάλασσα βγήκε στη στεριά!.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου ένα μεγάλο πεύκο έπεσε και έκλεισε την παραλιακή οδό Άργους – Μύλων στο ύψος του Τημενίου, ενώ παρέσυρε και μια κολόνα δημοτικού φωτισμού και την έσπασε.

Κάτοικοι και καταστηματάρχες στην πόλη του Ναυπλίου βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία δύσκολη κατάσταση αφού οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν κυματισμούς και η θάλασσα μπήκε στην παλιά πόλη. Αποτέλεσμα ήταν να πλημμυρίσουν δρόμο και να διακοπεί η κυκλοφορία στις οδούς Αμαλίας και Συγγρού, σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr.

Θυελλώδεις άνεμοι στη Γλύφα

Από την άλλη ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις νότιοι – νοτιοδυτικοί άνεμοι μεγέθους 6-7 μποφόρ δοκιμάζουν το νέο λιμάνι της Γλύφας στη Φθιώτιδα και τα έμπειρα πληρώματα που εκτελούν τα δρομολόγια από και προς Αγιόκαμπο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, το Ε/Γ-Ο/Γ «Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος» αναχώρησε στις 12:00’ το μεσημέρι του Σαββάτου για Αγιόκαμπο, έχοντας και τις τέσσερις μηχανές του στο φουλ ώστε να ισορροπήσει για να φορτώσει οχήματα και ανθρώπους και να αποπλεύσει με ασφάλεια από το λιμάνι.

Οι ισχυροί νοτιάδες που πνέουν σήμερα στην Τήνο επηρεάζουν σημαντικά το νησί, με αυξημένη ένταση ανέμων και έντονο κυματισμό, κυρίως στα νότια και στο εξωτερικό λιμάνι. Οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν δυσκολίες στις μετακινήσεις, τόσο για οχήματα όσο και για πεζούς, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν μεταφερθεί στο οδόστρωμα πέτρες και αντικείμενα.

Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και στην ορεινή Ευρυτανία. Από την έντονη βροχόπτωση σημειώθηκαν κατολισθήσεις βράχων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, δημιουργώντας δυσκολίες στις μετακινήσεις των κατοίκων.

ΕΜΥ: Η πρόγνωση για την Κυριακή

Προειδοποιήσεις: Πιθανώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους στα Δωδεκάνησα. Τις πρωινές ώρες θυελλώδεις δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι έως 8 μποφόρ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και τις βραδινές ώρες θυελλώδεις βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι έως 8 μποφόρ κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία.

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και βόρεια ημιορεινά και από τις βραδινές ώρες και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και τις πρωινές ώρες στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Στα βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τις βραδινές ώρες τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία θα είναι αισθητή στα βόρεια και δεν θα ξεπεράσει τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 09 με 15 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Ο καιρός τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου

Στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ημιορεινά χιονοπτώσεις και από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος καιρός. Στη Θράκη, την ανατολική και κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο βροχές ή χιονόνερο και σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Κρήτης και των Κυκλάδων τοπικές χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Τρίτη 13 Ιανουαρίου

Στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές, στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.