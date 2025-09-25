Θεωρείτε ότι πρέπει η Ελλάδα να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι πρέπει η Ελλάδα να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Δυτική Αχαΐα: Φορτηγό παρέσυρε 25χρονο και εγκατέλειψε το σημείο

Διεξάγεται έρευνα για τον εντοπισμό του οδηγού

Δυτική Αχαΐα: Φορτηγό παρέσυρε 25χρονο και εγκατέλειψε το σημείο
Βασίλης Παπαδόπουλοs / Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα Σαγέινα Δυτικής Αχαϊας το μεσημέρι της Πέμπτης (25/09), όταν φορτηγό χτύπησε έναν 25χρονο.

Σύμφωνα με όσα γράφει το TheBest.gr, ο 25χρονος παρασύρθηκε από το φορτηγό, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματίσει το πόδι του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι ο οδηγός του φορτηγού φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντας τον τραυματία στον δρόμο.

Ο 25χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, χωρίς να φέρει σοβαρά τραύματα.

Παράλληλα, διεξάγεται έρευνα για τον εντοπισμό του οδηγού και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ