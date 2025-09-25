Δυτική Αχαΐα: Φορτηγό παρέσυρε 25χρονο και εγκατέλειψε το σημείο
Διεξάγεται έρευνα για τον εντοπισμό του οδηγού
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα Σαγέινα Δυτικής Αχαϊας το μεσημέρι της Πέμπτης (25/09), όταν φορτηγό χτύπησε έναν 25χρονο.
Σύμφωνα με όσα γράφει το TheBest.gr, ο 25χρονος παρασύρθηκε από το φορτηγό, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματίσει το πόδι του.
Σημειώνεται ότι ο οδηγός του φορτηγού φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντας τον τραυματία στον δρόμο.
Ο 25χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, χωρίς να φέρει σοβαρά τραύματα.
Παράλληλα, διεξάγεται έρευνα για τον εντοπισμό του οδηγού και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.
