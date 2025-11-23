Δολοφονία στη Φοινικούντα: «Είναι σίγουρο πως δεν είναι μόνο δύο οι εμπλεκόμενοι» – Καταθέτει ξανά ο επιχειρηματίας

Την εκτίμηση ότι πίσω από τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας δεν κρύβονται μόνο οι δύο 22χρονοι συλληφθέντες κάνουν πλέον οι αστυνομικές Αρχές.

Περίπου 48 ημέρες μετά το φονικό οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και υπάρχει η πεποίθηση ότι τα δύο άτομα που συνελήφθησαν δεν ήταν απλά εκτελεστικά όργανα, θεωρώντας πως κρύβονται κι άλλα άτομα πίσω από το μακελειό.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στην επιχείρηση του εργοδότη ενός εκ των δύο συλληφθέντων και προχώρησαν σε κατάσχεση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή κι ενός κινητού τηλεφώνου.

Ο επιχειρηματίας φέρεται να έχει σχέσεις με τον ανιψιό του θύματος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, θα κληθεί ξανά για συμπληρωματική κατάθεση.

Τις προηγούμενες ημέρες, στα δικαστήρια της Καλαμάτας οδηγήθηκε για τρίτη φορά η σύντροφος του ανιψιού του ιδιοκτήτη που είναι και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της στυγερής δολοφονίας.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» σημείωσε ότι θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως οι 2 συλληφθέντες δεν είναι οι μοναδικοί εμπλεκόμενοι στη στυγερή δολοφονία.